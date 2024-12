"La culpa pesa más que los kilos. Nadie nos motiva, al contrario" y otras seis cosas que hemos aprendido sobre obesidad

Encuentro obesidad: "La obesidad es una enfermedad, no es una elección".

Años de investigación médica y avances científicos han conseguido demostrar que la obesidad es una enfermedad crónica que no sólo —y no siempre— está relacionada con una dieta inadecuada o un estilo de vida sedentario, también depende de factores que escapan al control del paciente: genética, edad, trastornos metabólicos, estrés...

Por eso, este es el momento de desestigmatizar a quienes la padecen, a los que viven señalados como culpables de no tener autocontrol y de no llevar una vida saludable. "La obesidad es una enfermedad, no es una elección" es el lema de la campaña El peso de lo invisible con el que Lilly quiere concienciar de que el manejo de esta enfermedad va más allá de la reducción del peso o de cuestiones estéticas.

Sobre ello hablamos y profundizamos el pasado martes con la doctora Laura Bartolomé, endocrina de la Clínica Arquero, y José Manuel García, portavoz de Federación Española de Diabetes y persona con obesidad, y estas son las conclusiones a las que llegamos.

1. La obesidad es una enfermedad crónica y compleja, como la define la OMS. "Básicamente, se trata de un exceso de adiposidad disfuncional y no hablamos tanto de kilos como de composición corporal", explica la doctora Bartolomé.

2. La genética, el ambiente hormonal, enfermedades de base, cuestiones emocionales influyen para sufrir obesidad. "Hablar de moverse más y comer menos es una simplificación que solo evidencia desconocimiento sobre la enfermedad", sentencia la endocrina.

3. "La culpa pesa más que los kilos. Nadie nos motiva, al contrario, te están desmotivando directa o indirectamente", confiesa José Manuel García como sentir general de las personas que se enfrentan a la enfermedad.

4. "Antes llegábamos y nos decían 'toma esta hoja de ejercicio y toma esta dieta", pero desde que hay herramientas los médicos se han envalentonado y profundizan en cada paciente, afirma José Manuel con optimismo pues así, por fin, pueden ver "la luz al final del túnel".

5. "Patologías como hipertensión, diabetes, apnea del sueño... cuando tratamos la enfermedad causa, la obesidad, muchas de ellas se resuelven y podemos quitar tratamientos", asegura la endocrina Laura Bartolomé.

6. "Si hablamos solo de hábitos de vida, pudiera parecer que las personas obesas tiene peores hábitos de vida que las que no la tienen", aclara la especialista. "Hay muchísimas personas que no tienen buenos hábitos en cuanto a cantidad, calidad y ejercicio físico que no padecen obesidad", añade.

7. "A los médicos nos toca hacer de nuestras consultas un lugar agradable y seguro, donde no se juzgue y se acompañe. Además, tenemos que divulgar todo el conocimiento que hay para que llegue al paciente y a la sociedad porque "el conocimiento es la mejor herramienta para combatir el estigma de la obesidad".