La fruta tropical menospreciada en España que combate alergias, rejuvenece y es fuente de vitamina C

Un puñado de acerolas, un fruto muy rico en vitamina C.

Seguro que muchas personas la han visto en algunos supermercados o fruterías, pero, no siendo conscientes de sus propiedades, no se hayan parado a comprarla. Porque se trata de un fruto llamativo, de color rojo vivo. Es la acerola, que, por dentro, es muy carnosa, aunque tiene un punto de acidez que no afecta a su rico sabor.

Es verdad que es un fruta exótica para nosotros, ya que su procedencia original de Oriente Medio, pero también es verdad que en determinadas partes del mundo, como el sur de América sí están más acostumbrados a consumirla.

La malpighia punicifolia, nombre científico de la acerola, también es conocida en algunas partes como manzanita o semeruco. Sus propiedades más llamativas son que ayuda a reducir el nivel de azúcar en sangre y que tiene un contenido altísimo en vitamina C, mucho más que nuestras apreciadas naranjas. Esta vitamina es buena, por ejemplo, para las personas con anemia, que precisan una mayor cantidad de ella, para el crecimiento o para combatir el cansancio.

Pero la acerola también contiene otras ricas vitaminas, como la A, por lo que es refuerza nuestro sistema inmunitario, pero también este fruto es un potente antioxidante, lo que es bueno para el organismo, la piel y la prevención del envejecimiento en general. Ahora, sí, para consumirla hay que esperar a que esté bien madura, con su característico color rojo vivo, porque sino puede provocarnos acidez.