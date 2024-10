La top model de 96 años revela cuál es el alimento que la mantiene en forma

Daphne Selfe tiene 96 años y vive en una residencia de Londres, en Brinsworth House, desde que su vista comenzó a fallar. "No veo muy bien, tengo 95 años y no soy la misma que antes. Tuve una especie de eclipse, se podría decir. Es tan cómodo como puede serlo una residencia de ancianos”, explica a The Telegraph.

Durante durante su juventud fue una cotizada modelo y después de un tiempo retirada de las pasarelas dedicándose a cuidar a su familia, a los 70 años decidió volver a subirse a la pasarela y se ha convertido en un referente de estilo y belleza, además de un ejemplo de cómo gestionar la vejez.

Hace unos meses, en una entrevista con el mencionado diario británico, Selfe reveló cuáles son los secretos para llegar en tan espléndidas condiciones a esa edad.

“Supongo que siempre he comido bien, me he portado bien y he hecho ejercicio. Solía montar a caballo y bailar, aunque no empecé a bailar hasta bastante tarde, así que nunca iba a tener mucho éxito en eso. Pero lo conseguí”, relata. Ahora confiesa hacer bicicleta en la cama y hacer ejercicio suave al aire libre.

En cuanto a la alimentación, asegura no haber hecho dieta nunca y haber comido siempre lo que ha querido. Su truco de belleza favorito es beber mucha agua y comer muchas verduras: "Me gusta el brócoli, pero no diría que es mi favorito. En casa, solíamos cultivarlo todo nosotros mismos”.

También dice que, aunque nunca ha sido una gran bebedora, se permite tomar alguna copa de vez en cuando. “Me gusta una copa de champán. Sólo de vez en cuando, si es el cumpleaños de alguien", o para celebrar la Navidad, como mostró el pasado mes de diciembre en sus redes sociales.