Los desconocidos beneficios que motivan a cambiar al azúcar de roca

El azúcar de roca es otro tipo de azúcar que tiene características únicas y una apariencia que se asemeja a rocas o cristales de hielo. Además de su destacada apariencia, el azúcar de roca también tiene un sabor dulce y suave y un aroma ligero, lo que lo hace popular para su uso en la cocina y en varios tipos de bebidas.

Este azúcar parece una piedra o un cubito de hielo. Es de color blanco o amarillo claro y se elabora tomando azúcar blanco puro mediante un proceso natural de disolución y cristalización hasta que se convierte en cristales de azúcar de varios tamaños. El tamaño del azúcar de roca que se comercializa varía desde grandes terrones de unos 5 o 6 centímetros hasta pequeños terrones de 0,5 a 1 centímetro, y también lo hay molido.

La elección del tamaño del azúcar de roca dependerá del uso previsto. Los grandes terrones son adecuados para cocinar a fuego lento alimentos que requieren bastante mucho tiempo de preparación, porque se disolverá lentamente y dará un sabor dulce y suave al plato. El azúcar en cubitos o en polvo es más adecuado para elaborar bebidas o cocinar alimentos que requieran que el azúcar se disuelva rápidamente.

Entre los beneficios que tiene para la salud, muchos expertos en dietética destacan sus propiedades nutritivas y también que es una fuente rápida para obtener energía. El azúcar de roca se clasifica como un carbohidrato de azúcar de una sola molécula, que el cuerpo puede digerir y utilizar rápidamente para nutrir células, tejidos y órganos. Es verdad que lo mismo ocurre con el azúcar normal, el almíbar y la miel cuando se comen. Estos azúcares se convierten rápidamente en glucosa. Hace que los niveles de azúcar en sangre aumenten repentinamente y bajen rápidamente.

Una de sus grandes ventajas es que tiene un nivel de dulzor más suave que la misma cantidad de azúcar refinado. Esto se debe a que el azúcar de roca se elabora a partir de una solución de agua y azúcar, lo que hace que la concentración de azúcar sea menor que la del azúcar refinado. Por lo tanto, sustituyendo la misma cantidad de azúcar granulada por azúcar de roca se puede ayudar a reducir la cantidad de azúcar y calorías consumidas.

Sin embargo, no debemos olvidar que los expertos recomiendan controlar estrechamente la ingesta diaria de azúcar. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) aconseja que los azúcares añadidos en los alimentos no excedan el 10% de la ingesta calórica diaria total. Y la Asociación Estadounidense del Corazón advierte que las mujeres no deben consumir más de seis cucharaditas de azúcar por día y los hombres, no más de nueve.

Los especialistas de estos organismos recuerdan que, entre los efectos negativos que puede tener para la salud consumir cualquier tipo de azúcar, están la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, entre otras. Al ingerir el azúcar, además, éste atrae bacterias que se comen los restos de este producto que queda en los dientes causando placa microbiana, lo que también puede llevar a tener una mala salud bucal.