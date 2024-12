Los expertos alertan de la prueba que deberían hacerse de inmediato los nacidos entre 1945 y 1975

Concentración en 2014 para exigir el tratamiento gratuito a todos los pacientes con hepatitis C

No se trata de ninguna alarma sanitaria ni nada parecido. Más bien de una recomendación preventiva. Porque determinados especialistas han detectado que un tercio de los casos de Hepatitis C se continúa diagnosticando tarde. Esto significa que, en muchos casos, se conoce cuando el daño para el hígado es ya irreversible. Así lo ha destacado, por ejemplo, la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Y este retraso en el diagnóstico tiene como consecuencia que se produzcan cuatro muertes semanales imputables a esta enfermedad en nuestro país.

Estos expertos han pedido que se adapte el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud al contexto actual de la epidemia de esta enfermedad, ya que consideran que la situación actual en el mundo ha variado mucho respecto a décadas atrás.

Su objetivo es detectar lo antes posible las infecciones no diagnosticadas, realizando cribados poblacionales sin que sea necesario que estén ligadas a potenciales factores de riesgo. En la actualidad, este tipo de estrategias están dirigidas a poblaciones vulnerables.

Y, en concreto, las personas que tienen en la actualidad entre 45 y 80 años (es decir, los que han nacido entre 1945 y 1975) son las que tienen más posibilidad de estar contagiadas sin saberlo.

La razón es que durante aquellos años no se conocía la existencia del virus de la hepatitis C y, por lo tanto, salvo en el caso de personas con determinadas enfermedades o vulnerabilidades, como, por ejemplo, los toxicómanos o consumidores de drogas psicoactivas intranasales, en esas décadas no se tenía en cuenta esa posibilidad.

Otro aspecto que preocupa a estos expertos es el hecho de que esta enfermedad se cura en un 95% de los casos, pero no existe una vacuna que evite la reinfección, que sí es posible, según advierten los médicos. Por esta es la razón, la Asociación Española para el Estudio del Hígado consideran tan importante concienciar a las personas vulnerables de que esa posibilidad existe.