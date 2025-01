Marcos Vázquez (Fitness Revolucionario): "Con 150 euros puedes montarte un gimnasio bastante apañado en tu casa"

Marcos Vázquez, entrenador personal conocido como Fitness Revolucionario y al que siguen más de 734.000 personas sólo en Instagram, estrena el año casi siendo el cuarto rey mago, trayendo salud tanto física como mental. Lo hace a través del audiolibro Sabia Mente, disponible en Audible desde este 6 de enero, con el que pone en valor la importancia de entrenar y cuidar esa parte de nosotros.

Muchas filosofías clásicas consideraban la sabiduría como la virtud más importante: sin sabiduría no podríamos aplicar el resto de virtudes, defiende en él. Por eso, a lo largo de la escucha, como cuenta a El HuffPost, da claves para "procesar mejor la información, no caer en tantos sesgos cognitivos" y de cómo desarrollar "ciertos modelos mentales".

El lanzamiento coincide con la época por excelencia en la que nos lanzamos a los buenos propósitos, entre los que no suelen faltar el 'ahora sí que voy a cumplir con el gimnasio' o con el empezar a comer mejor, por lo que el personal trainer da también sus pautas para no abandonar a los pocos días, que pasan por pensar "a lo grande" pero empezar "pequeño".

Hay muchas personas que te conocen a través de las redes sociales, por tu perfil Fitness Revolucionario. ¿Qué hay de revolucionario en tu enfoque?

Llevo ya mucho tiempo y es verdad que muchas de las cosas que ahora están en boga, desde el ayuno intermitente, a caminar descalzo, la exposición al frío, al calor, pues hoy son bastante comunes, pero cuando yo empecé a divulgar hace ya más de 12 años sí que eran cosas de las que no se hablaba. Además, a mí siempre me gustó mirar también a nuestro pasado evolutivo, entender a qué cosas estamos bien adaptados como especie. Porque no hacía falta comer cada tres horas o hacer cinco comidas al día. Por una parte tiene que ver con que a mucha gente le parecía un enfoque revolucionario, y este juego de palabras con evolucionario. De hecho fitness, lo que hoy se entiende por fitness, es el ejercicio, el gimnasio, etc, pero fitness en realidad es un término evolutivo, de la biología, y se refiere a la capacidad de un ser vivo, de un organismo, adaptarse al entorno. Como dicen, no sobrevive el más fuerte, sino el fitness; en español no queda muy bien, pero el fitness sería el que mejor se adapta.

Y también parte del enfoque es desarrollar una salud 360, es decir, no ser simplemente fuerte, tener potencia, tener velocidad, tener coordinación, tener movilidad, sino tener claridad mental, incluida en los aspectos más de salud psicológica, que es un poco de lo que trata el nuevo libro.

¿Para quién es Sabia Mente, a quién le puede venir bien y qué se va a encontrar quien lo escuche?

Yo creo que para todo el mundo que tenga un cerebro. En el fondo es un libro, y estamos inundados de información, ¿no? Antes pensábamos quizás que el motivo por el que la gente tenía ideas equivocadas y no razonaba bien, tenía ideas absurdas y se polarizaba mucho, era porque no tenían suficiente información. Hoy internet nos ha demostrado que ese no era el problema. Tenemos más información que nunca, y creo que la gente está también más confundida que nunca. Es para cualquier persona que sienta un poco confusión por toda la información que tiene y que quiera aprender un poco mejor cómo funciona su cerebro, qué atajos mentales está tomando sin ser consciente, y cómo esos atajos mentales a veces funcionan bien, pero muchas veces, sobre todo en un entorno de alta complejidad informativa, como es el actual, nos hacen caer en errores de razonamiento.

Nos cuesta a los humanos entendernos, nos cuesta entender las perspectivas de los demás, nos polarizamos mucho, y por tanto me apetecía escribir un libro donde profundizar un poco en estas ideas. En cómo procesar mejor la información, en cómo no caer en tantos sesgos cognitivos, en cómo desarrollar ciertos modelos mentales que nos ayuden a entender.

¿Cuál es el feedback que estás recibiendo? ¿Hay algo que notes que esté sorprendiendo?

Está siendo muy bueno. En el libro intento hacer pequeños juegos, y la gente se da cuenta de manera muy práctica de estos errores. Y se hace consciente de la importancia de desarrollar un poco esta sabiduría, que sé que puede sonar un poquito abstracto o arcaico, pero hablamos en el libro de sabiduría práctica, sabiduría del día a día.

Mencionabas antes este enfoque 360... Entre nutrición, ejercicio, descanso, mente, ¿hay alguna pata del bienestar que para ti sea más importante que otra o nos tenemos que enfocar en todas y no descuidar ninguna?

Pues mira, hay un modelo mental en la agricultura, que se llama el modelo del factor limitante. ¿A qué se refiere esto en las plantas? Se descubrió que había un factor que era el que limitaba el crecimiento de las plantas: si tienes un terreno donde hay suficiente nitrato, pues no por añadir más nitrato la planta crece más, pero si le falta calcio, pues si le pones un poquito de calcio esa planta empieza a crecer, y este modelo mental podemos aplicarlo a la salud. Es decir, si hay personas que comen superbien, duermen suficiente pero hacen muy poca actividad física, claramente su factor limitante es ese. Su salud no va a mejorar por comer todavía un poco mejor, por dormir todavía una hora más. Ahí no hay mucho más que ganar; sin embargo, si entrenan una hora al día, o media hora al día, lo van a notar razonablemente bien.

Si se levantan a las 5 de la mañana para preparar el Ironman y duermen 4 horas al día, para esas personas lo que es su factor limitante claramente es el descanso, y lo que mejor podrían hacer por su salud es entrenar un poquito menos, que no hace falta tener una marca tan buena en el Ironman, y dormir un poco más. Se trata de entender que todo importa, y tenemos que hacernos esta pregunta: en mi caso en particular, ¿cuál es el factor limitante? ¿Cuál es el eslabón más débil de la cadena? Y ahí es donde se tienen que poner los esfuerzos.

"Si sólo pudiéramos tocar una cosa en la sociedad, añadir más actividad física probablemente fuera la palanca que más impacto tendría"

¿Qué ocurre? Por mi experiencia, a nivel global, cada persona tiene que hacer un poco esta reflexión. En la sociedad moderna, por suerte, la gente ya no muere de escorbuto, no tiene raquitismo, enfermedades que hace 100 años eran comunes, pues hoy, por suerte, la alimentación en general ha mejorado, hemos casi eliminado en las sociedades modernas todo este tipo de problemas causados por deficiencia nutricional, pero un factor central es la epidemia del sedentarismo. Te diría que quizás, si sólo pudiéramos tocar una cosa en la sociedad, añadir más actividad física probablemente fuera la palanca que más impacto tendría.

Precisamente el audiolibro sale en un momento en el que muchas personas van a estar con su lista de buenos propósitos. ¿Qué pauta o qué consejo darías para no desistir a los pocos días en esa meta de una vida más sana o de moverse más?

Tienen que ver ciertos modelos mentales para lograr esto, es superimportante desarrollar lo que llamamos un carácter, el ethos, que viene del griego. Tiene que ver con no ver esto como un cambio puntual que voy a hacer en mis hábitos, sino verlo como un cambio de identidad, como que yo soy una persona que tiene estos hábitos, una persona que valoro a largo plazo, desarrollar un porqué. Cada persona tiene que desarrollar el suyo, pero es verdad que los porqués o las motivaciones alrededor de 'perder un poquito de peso', de 'verme mejor en bikini en verano', no suelen tener mucho recorrido en general. Habría que buscar más 'quiero ser un ejemplo para mis hijos', 'quiero realmente llegar con una buena calidad de vida a la jubilación', buscar algo que realmente pienses a lo grande pero empieza pequeño. Un error común es empezar enero y decir 'bueno, pues después de Reyes, cuando coma el último trozo de roscón, cinco días a la semana al gimnasio, dieta hasta que pierda 10 kilos, y le voy a hacer todo perfecto, ya no bebo alcohol, ya no tomo dulce...' No va a ocurrir, porque al final vas a aguantar dos semanas y después lo vas a dejar.

"Las motivaciones alrededor de 'perder un poquito de peso', de 'verme mejor en bikini', no suelen tener mucho recorrido. Habría que buscar más 'quiero ser un ejemplo para mis hijos', 'quiero llegar con buena calidad de vida a la jubilación"

En vez de un cambio de alimentación, empiezo por mejorar el desayuno, que es mi factor limitante, que es donde meto los churros y el croissant, sólo cambio el desayuno. Es mucho más probable que, al plantearte un objetivo pequeño, cuando consolides eso vayas metiendo más cosas; si arrancas con un objetivo realista, es mucho más probable que este cambio sea sostenible. Y paciencia: al final no podemos esperar perder en dos meses los kilos acumulados durante 10 años.

Dicen esto de que sobreestimamos lo que podemos lograr en un mes. No pienses que vas a perder mucho peso: si pierdes un kilo y medio está muy bien, y luego en febrero pues otro kilo, y luego más de otro kilo, y claro, cuando lo vemos con esta ansia, pues nos parece muy poquito, pero cuando estos pequeños cambios se acumulan, cuando llegue el próximo año, hay que darse cuenta de esa consistencia y de los resultados.

¿Por tu experiencia, dirías que ahora hay más gente concienciada de la importancia de entrenar fuerza?

Sí que se ha notado. Salieron estadísticas hace poco, sigue siendo una actividad muy minoritaria, pero es verdad que cuando empecé hacía mucho énfasis en la fuerza. Decía, 'oye, el cardio está muy bien, pero haz más fuerza'. Y hay mucha gente que se ha ido al extremo, que hacen todo fuerza y nunca hacen cardio. Ahora como que tengo que intentar equilibrar mi mensaje, porque como que no hay término medio, entonces también tengo que dar el mensaje de 'el cardio aeróbico también es importante', pero sí creo que ha ido calando.

Si hay alguien, con un poquito de miedo a ponerse muy musculado, que a veces pasa en las mujeres, siempre les digo: "No te preocupes, no va a ocurrir". Si se llega a ese punto, pues mira, en vez de entrenar tres días, entrenas uno, y no te preocupes, pero es cierto, creo que en todos estos años puedo contar con los dedos de una mano las mujeres que me han dicho 'oye, ya me veo muy musculada'. En general, se ven mucho mejor, y sobre todo se sienten mucho mejor, y reducen muchísimo el riesgo después de fracturas, de caídas, de sarcopenia, osteoporosis... Si bien a nivel global todavía hay que seguir con el mensaje, porque un porcentaje muy bajo de la población hace realmente entrenamiento de fuerza, sí creo que al menos mucha más gente es consciente de su importancia.

Al hilo de esto, quería preguntarte también por un término que se ha acuñado, que es el de gymtimidación, mujeres que se sienten intimidadas por ir al gimnasio, espacios que están a veces más masculinizados. No sé si eso lo notas y qué consejo le darías a una mujer que igual no se está atreviendo a dar ese paso de ir.

Hay personas, a veces con sobrepeso o que no sienten seguridad o confianza en su físico, pues sienten que el gimnasio es un entorno hostil, en el sentido de que, punto uno, te sientes un poco perdido, punto dos, te encuentras quizás con una población que tiene un físico mejor y, por tanto, quizás puedas sentirte un poco fuera de lugar, pero en general, como siempre, casi todo el mundo que va al gimnasio va a su historia, no está pensando en 'fíjate que ésta no sabe usar la máquina', 'fíjate esta que no sé qué'. Sufrimos un poco esta ilusión de que todo el mundo te está mirando: la gente se está mirando al espejo a ellos mismos, no está mirando a los demás, pero en general —insisto, hay imbéciles como en todas partes—, ante cualquier duda que tengas, de 'no sé usar esta máquina' o 'qué me puedes aconsejar', la gente es amable. Ve a hacer lo que tienes que hacer y te vas a encontrar con muy alta probabilidad con personas que si les pides ayuda te la van a dar.

"Los verdaderos centros de salud son los gimnasios o la zona saludable de los supermercados"

Al final, llamamos centro de salud a los hospitales, a las clínicas, bueno, pues eso para mí es un centro de enfermedad. Ahí vas cuando estás enfermo, los verdaderos centros de salud son los gimnasios o la zona saludable de los supermercados, esos son los centros de salud, entonces visita ese centro de salud, no te preocupes por lo que van a pensar. Es verdad que tradicionalmente ha habido mucha segregación, veías a los hombres ahí en la zona de hierro de las mancuernas, las mujeres en la zona de cardio, en clases y pilates. Por suerte creo que está cambiando, que muchas mujeres que van a la zona de hierros: van a sentirse más arropadas con otras mujeres que hace 10-15 años, cuando había muchas menos.

¿Se puede entrenar bien o adecuadamente en casa o es necesario un gimnasio, desde el punto de vista del material?

Se puede entrenar en casa perfectamente. Mi primer programa fue un poquito entre comillas revolucionario porque enseñaba a la gente a entrenar con su propio cuerpo. Se llamaba Desencadenado y el mensaje era que te iba a desencadenar de las máquinas, del equipamiento, de las excusas de 'no puedo ir al gimnasio', 'no tengo dinero', 'no tengo tiempo' y hay entrenamiento demandante y efectivo en casa sin material.

Claro que se puede y tiene muchos beneficios. Primero, evitas esta intimidación que, aunque ya hemos visto cómo superarla, pues entiendo que haya gente que le pueda seguir pesando; evitas el tiempo de ida y venida; evitas la inversión en el gimnasio. Se puede entrenar fuerte perfectamente, que también hay un poco esta idea de que para entrenar fuerte requieren máquinas mancuernas, barra de discos y no es necesario. Puedes, sobre todo en principiantes, lograr un estímulo muy bueno usando sólo lo que se llama calistenia, que es entrenamiento con el propio peso, con el propio cuerpo.

"Con 150 euros puedes montarte un gimnasio bastante apañado en tu casa"

Dicho esto, si además de tu propio cuerpo, que lo llevas siempre contigo, añades, las kettlebells, por ejemplo, estas famosas pesas rusas; algunas bandas de resistencia; algunas mancuernas, con pocos cientos de euros, incluso menos, con 150 euros puedes montarte un gimnasio bastante apañado en tu casa. Y puedes entrenar ahí siempre, cada día, o en esos en los que no te da tiempo ir al gimnasio.

Y luego depende mucho de cada persona, hay gente que tiene la disciplina y la capacidad de entrenar en casa. A nivel técnico, entre comillas, puedes entrenar perfectamente en casa y luego ya cada uno tiene que entenderse y conocerse. Igual sientes que necesitas ese acompañamiento, ese apoyo entre comunidad social. Según como sea cada uno tendrá que tomar la decisión, pero es un tema más de motivación que de requerimiento real.

¿Tienes alguna recomendación Sabia Mente para este año que empieza?

Mi recomendación en general sería que sea el año donde trabajemos también la mente, esa capacidad de razonar, donde decidamos investigar un poco esos procesos cognitivos y cómo tomar mejores decisiones. Curiosamente, mejorar esos modelos mentales va a redundar después en que te sea más fácil justamente ser perseverante, ser disciplinado, entender mejor tu salud y por lo tanto tener mejores resultados también a nivel físico, aunque sea aplicable a cualquier ámbito de la vida.