Ni el baño ni la cocina: aquí se encuentra el mayor foco de bacterias de casa y cómo erradicarlo

Tendemos a pensar que los lugares con más presencia de bacterias en casa son el baño o la cocina. No obstante, no solemos prestar tanta atención al dormitorio, especialmente al colchón. Si no se limpia de manera regular y adecuada, la cama puede convertirse en un reservorio de restos generados por el cuerpo durante la noche, como sudor, células muertas de la piel, desechos orgánicos e incluso excrementos. El colchón proporciona un entorno perfecto para el crecimiento de bacterias, hongos y polen. Según Plazy, la startup líder en limpieza sostenible a domicilio para coches, barcos y viviendas, se recomienda realizar una limpieza profunda del colchón entre una y dos veces al año.

Pasamos gran parte de nuestra vida en la cama. En promedio, dedicamos alrededor de 8 horas diarias a dormir, lo que equivale a unos 25 años de nuestras vidas. A pesar de esto, muchas personas no limpian sus colchones con la frecuencia ni el método adecuado. La limpieza regular no solo es esencial para mantener un entorno saludable, sino también para prolongar la vida útil del colchón. Para garantizar una desinfección efectiva, Plazy recomienda una limpieza a vapor que alcance temperaturas de hasta 160°C, para que penetre en las fibras del colchón, eliminando hasta el 99,99% de residuos, bacterias, hongos y otros agentes contaminantes. Esta técnica asegura una limpieza profunda sin la necesidad de productos químicos agresivos.

Dormir en una cama que no ha sido limpiada correctamente puede tener consecuencias negativas para la calidad del sueño y, por ende, para la salud general. La exposición constante a bacterias, hongos y residuos acumulados puede afectar la piel y las vías respiratorias, lo que interfiere con el descanso y disminuye la energía. Esto repercute directamente en el estado de ánimo, la capacidad de concentración y el rendimiento diario. Mantener el colchón limpio no solo elimina estos agentes patógenos, sino que contribuye a crear un entorno de descanso más saludable y reparador.