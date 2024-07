Ni menearlos ni palparlos: estos son los sentidos que te ayudarán a elegir un melón jugoso 

Llega el verano y una de las frutas del período estival es, sin duda, el melón. La mayoría de los frigoríficos de nuestro país se preparan para acoger a esta sabrosa y dulce fruta que, como ocurre con todos los alimentos, esconde algunos secretos para determinar la calidad del producto.

En el caso de los melones, pese a las creencias populares que aseguran que se puede saber cuál es su calidad y valor con algunos trucos como palparlas, tocarlas o moverlos, la realidad es bien distinta.

Así lo aseguran los expertos, ya que afirman que esto no tiene ningún tipo de utilidad, ya que con esos gestos no se puede saber si un melón es bueno, malo o regular, debido a que la corteza no permite conocer estos detalle, y tan solo puede proporcionar datos respecto a su tamaño y peso.

En cambio, sí que existe un truco con el que saber -nunca a ciencia cierta- si un melón es de mejor calidad que otro. Tal y como informa la cuenta de Tiktok @directoalpaladar, no existe una fórmula mágica para saber si el sabor será mejor o peor de un melón que de otro a simple vista, aunque siempre hay alguna forma.

Así, desde esta cuenta se afirma que uno de los principales síntomas de que un melón pueda estar más sabroso que otro tiene que ver con su aspecto desde fuera: comprobar que no esté dañado, no tengo golpes ni desprenda olores extraños.

Además, otro aspecto muy sintomático se encuentra en que la fruta esté correctamente etiquetada. Por último señalan que el melón no debe ubicarse cerca de la luz solar y tampoco junto a otras frutas, ya que podría perder calidad.