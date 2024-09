No solo hace bajar de peso: otro estudio asombra con los nuevos efectos del Ozempic y Wegovy 

La semana pasada tuvo lugar en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología celebrado en Londres y allí se dieron nuevos resultados sobre los beneficios de los fármacos de semaglutida, contra la diabetes y para el adelgazamiento como Ozempic y Wegovy.

Según estos nuevos datos publicados en el Journal of the American College of Cardiology (JACC), la semaglutida reduce el riesgo de muerte en personas obesas o con sobrepeso y enfermedades cardiovasculares, especialmente en casos de insuficiencia cardiaca.

Los resultados se han obtenido tras un subanálisis de datos de un ensayo importante llamado SELECT, en el que se incluían a más de 17.000 personas con sobrepeso u obesidad y que habían sido diagnosticadas con enfermedad cardíaca, pero no con diabetes.

El ensayo fue financiado por el fabricante de la semaglutida Novo Nordiskla y en ellos se encontró que la dosis de 2.4 miligramos (mg) del medicamento redujo las probabilidades de muerte por causa cardiovascular.

En los dos nuevos análisis de subconjuntos de SELECT, los datos mostraron que las personas que tomaban semaglutida tenían menos probabilidades de muerte por todas las causas, en comparación con las personas que recibieron una inyección semanal de placebo.

Del mismo modo, el estudio mostró que las personas que tomaron la semaglutida y fueron infectadas por COVID-19 tenían menor posibilidad de morir por la infección que las que recibían un placebo. También se encontró menor tasa de mortalidad relacionada con el riñón.

"La semaglutida mejoró los síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca, las limitaciones físicas y la función del ejercicio, y redujo el peso corporal", señalaron desde la JACC y recalcaron que esto se daba en todos los pacientes.

El fármaco también reducía la inflamación, según las mediciones de un marcador sanguíneo común llamado proteína C reactiva (PCR), independientemente de los resultados de pérdida de peso.