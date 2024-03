¡No tires la piel! Estos son los alimentos en los que se puede comer, según una técnico en nutrición

La piel de algunas frutas y verduras puede no resultar especialmente apetitosa a la vista. Pero muchas de esas cáscaras pueden ayudarnos en nuestra salud. Según explica Ana Luzón, técnica en nutrición “las pieles de las frutas y las verduras son una fuente rica en vitaminas, minerales, fibra y muchos fitoquímicos (sustancias químicas vegetales) como los antioxidantes (sustancias que protegen a las células)”. Sin embargo, comenta que “algunas personas acostumbran a pelar las frutas y verduras antes de consumirlas porque les preocupan los pesticidas que puedan tener en la superficie o los posibles patógenos”.

En el medio ambiente (suelo, polvo, agua de riego...) puede haber microorganismos patógenos y elementos químicos que en ocasiones pueden contaminar las frutas y verduras. Pero para que ello no sea un problema, Luzón matiza que “basta con seguir las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), entre las que destaca lavar siempre el alimento con abundante agua”.

Algunas de las frutas y verduras que la experta anima a consumir con piel y así beneficiarnos de sus propiedades extra son:

Higos

Para Ana Luzón, el higo es una fruta que aporta fabulosos beneficios. Pues, “la piel de los higos, gracias a la gran cantidad de fibra que proporciona, tiene un efecto más saciante, además de ayudar a regular el tránsito intestinal y mejorar la salud digestiva”.

Uvas

Las uvas han sido un alimento apreciado durante siglos, no solo por su sabor dulce y su versatilidad en la cocina, sino también por sus numerosos beneficios para la salud. De este modo, la Luzón comenta que esta pequeña fruta no solo es deliciosa, sino que “la cáscara y semilla de la uva, tienen entre sus componentes polifenoles, vitaminas C y E, flavonoides, entre otros, todos ellos con capacidad antioxidante y que sugieren protección tisular frente al estrés oxidativo.”

Melocotón

El melocotón, la fruta de piel aterciopelada y sabor suave, es otro de los alimentos que entran en la lista de Luzón para comer con piel. Así que, si no se es alérgico, “la piel del melocotón contiene abundantes vitaminas y flavonoides, como los paraguayos y las nectarinas”.

Pepino

A pesar de que dentro del uso culinario las clasificamos como verduras, Ana Luzón señala que “lo cierto es que los tomates y los pepinos se consideran frutas en un sentido botánico.” Y su piel de color verde oscuro “contiene la mayoría de los antioxidantes, algo realmente beneficiosos para la piel. Y no solo eso, pues también nos aporta “una dosis extra de betacarotenos, fundamentales para el buen funcionamiento de la vista” añade. Así que, la próxima vez que hagas una ensalada griega, déjala porque también puede ser una excelente manera de mejorar tu hidratación.

Como conclusión, Ana Luzón recomienda consumir fruta con piel siempre que se pueda, ya que “la piel contiene compuestos beneficiosos para la salud como la fibra, que nos ayuda a mejorar la digestión y prevenir multitud de enfermedades”. Sin embargo, destaca que “es importante lavar bien el producto bajo el grifo, o incluso desinfectarlo si es posible, para así eliminar la suciedad que las frutas llevan en su piel, para así disfrutar de un consumo seguro y sin problemas”.