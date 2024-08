La OMS declara nuevamente mpox como emergencia internacional de salud pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este miércoles el actual brote de mpox (conocido antes como viruela del mono) en la República Democrática del Congo (CDC) y que se ha extendido a otros países cercanos, como una emergencia de salud pública de alcance internacional —su nivel de alerta más alto—.

De esta nueva cepa, más grave y letal, se han notificado ya unos 90 casos en cuatro países vecinos de la RDC: Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda.

La decisión se ha tomado después de que el Comité de Emergencia, formado por 16 expertos, analizase la nueva situación. "Hoy, el comité de emergencia me confirmo y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la rueda de prensa posterior. Su detección y rápida ampliación en la República Democrática del Congo, así como su detección en países vecinos que no habían previamente reportado Mpox y el potencial de su rápida propagación, principalmente a través de transmisión sexual, más allá de África ha sido considerada muy preocupante.

El número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes. Este martes, el Centro para el Control de Enfermedades de África ya había decretado la emergencia sanitaria continental por la enfermedad.

Esta es la segunda vez en dos años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional, una alerta que inicialmente se levantó en mayo del año pasado tras contenerse su propagación y considerarse que la situación estaba bajo control. En ese primer brote, los casos llegaron hasta Europa y Norteamérica.