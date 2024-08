Oncólogos apuntan a la señal que más se pasa por alto para detectar cáncer

El cáncer es una de las principales causa de muerte a nivel nacional e internacional, es por ello, que la detección precoz y la investigación sean fundamentales para frenar la mortalidad.

El número de cánceres diagnosticados en España en el año 2023 se estima que alcanzará los 279.260 casos, según los cálculos de REDECAN. Para tener un mejor pronóstico, uno de los factores fundamentales es la detención temprana, por lo que observarse y estar atentos a determinados signos y cambios en el cuerpo es fundamental.

Varios oncólogos preguntados por la revista Parade coincidieron en una señal que se pasa por alto a la hora de detectar los primeros signos de la enfermedad. Según la Dra. Susanna Greer, inmunóloga especializada en oncología e investigación de enfermedades autoinmunes y directora científica de la V Foundation for Cancer Research lo que se suele pasar por alto es "ignorar cuando algo no es normal para ti o desestimar un cambio en tu cuerpo que no es típico".

"En general, las señales de advertencia tempranas de todos los cánceres son cambios en su cuerpo que son diferentes de lo que es normal para usted", añade Greer y apunta que "las señales de advertencia tempranas específicas incluyen, entre otras, fatiga, cambios en los hábitos intestinales o de vejiga, llagas que no sanan, bultos inusuales, áreas de engrosamiento o secreción, cambios en la respiración como dificultad para respirar, tos, ronquera, pérdida de peso inexplicable, indigestión crónica y cambios en las verrugas".

El Dr. Alfred Vargas, oncólogo y hematólogo de OhioHealth, también citado por el citado medio apunta que hay algunos cambios a los prestar especialmente atención como "cambios inexplicables de peso, la fatiga, los cambios en los hábitos intestinales, los bultos en la piel y las úlceras o llagas que no cicatrizan en la piel o la boca".

De todos ellos, hay cambios específicos que tienen que tener en cuenta las mujeres, tal y como apunta la Dra. Kellie Rath, oncóloga ginecológica de OhioHealth, "la incapacidad de comer una comida completa, la sangre en la orina o las heces, el sangrado vaginal irregular, las lesiones anormales en la piel, una masa mamaria, un nuevo dolor abdominal o pélvico, una nueva dificultad para respirar o tos, los ganglios linfáticos inflamados" pueden ser una señal de alerta.

Sin embargo, todos los expertos recuerdan que cualquiera de estas señales no tienen por qué ser necesariamente cáncer y en la mayoría de los casos no lo es, pero sí pueden ser motivo de una visita médica. En la consulta el especialista le dará el diagnóstico.