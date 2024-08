Por qué no se finacia Enhertu, el medicamento de la esperanza para pacientes de cáncer de mama metastásico  

Hasta en cuatro ocasiones —diciembre de 2023 y enero, marzo y junio de 2024— la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha denegado la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de Enhertu —trastuzumab deruxtecán— como medicamento indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama no resecable —que no se puede extirpar con cirugía— o metastásico con baja expresión de HER2. Es decir, en un tipo de tumor en el que no hay suficientes proteínas HER2 para considerar que este gen es el causante de que las células se multiplique demasiadas veces.

La razón alegada para no incluirlo en la prestación farmaceútica del SNS son "criterios de racionalización del gasto público". Y cómo se explica en los documentos publicados por la mencionada comisión en la web del Ministerio de Sanidad ,"es uno de los criterios para continuar asegurando una prestación farmacéutica sostenible del SNS, dado el crecimiento continuado de las necesidades en materia de prestación farmacéutica".

¿Es caro el medicamento? Según ha publicado en exclusiva el diario Voz Populi, que ha tenido acceso al documento que maneja la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, el precio por vial es de 1.765 euros —5.500 euros cada 21 días—.

Evidencia de eficacia

Este miércoles 1 de agosto, la ministra de Sanidad ha mantenido un reunión telemática con pacientes de cáncer metastásico que hace semanas iniciaron una recogida de firmas para que dos nuevos fármacos, uno es Enhertu, sean financiados por la sanidad pública porque para ellas es una cuestión vital.

Este medicamento es un anticuerpo conjugado desarrollado por las farmacéuticas Daiichi Sankyo y AstraZeneca que el Sistema Nacional de Salud sí acordó financiar en octubre de 2022 para tratar el cáncer de mama HER2-positivo. Pero las investigaciones también demostraron su eficacia en el tratamiento de los tumores que no tienen concentraciones altas de la proteína HER2, para los que apenas existen opciones de tratamiento llegando a duplicar la tasa de supervivencia de las pacientes.

En agosto de 2022, la FDA —la agencia de regulación y seguridad de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos— aprobó Enhertu como la primera terapia dirigida para el cáncer de mama bajo en HER2. "Las pacientes con cáncer de mama HER2-bajo son elegibles para Enhertu si han recibido quimioterapia previa en el entorno metastásico, o si su cáncer regresó durante la quimioterapia adyuvante, o dentro de los 6 meses posteriores a su finalización", aseguró en un comunicado.

En enero de 2023, fue la Unión Europea la que aprobó el medicamento para estos pacientes, apoyado en los resultados del ensayo de fase III Destiny-Breast04 publicados en The New England Journal of Medicine. "El tratamiento con trastuzumab deruxtecan dio como resultado una supervivencia sin progresión y una supervivencia general significativamente más prolongadas que la quimioterapia elegida por el médico", concluía este estudio.