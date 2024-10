Prueba el vinagre de sidra de manzana durante un mes y verás unos resultados sorprendentes

Lo cierto es que, hoy por hoy, estamos un poco saturados de productos a los que se atribuyen numerosas propiedades saludables, lo que no quiere decir que no las tengan, pero a veces resulta difícil elegir entre los superalimentos, suplementos, inyecciones, etcétera. A esta lista se opciones se a sumado hace poco otro alimento que no es para nada nuevo, pero que quizás se había dejado un poco de usar o no se sabían muy bien sus propiedades que conocemos en la actualidad. Se trata del vinagre de manzana.

Resulta que el consumo diario de este vinagre de frutas tendría varios beneficios, todos bastante atractivos. Tiene, además, las ventajas de que es de origen natural, fácil de integrar en la dieta y lo toleran muy bien también las personas con problemas gastrointestinal.

Los expertos en nutrición recomiendan que empieces por incorporarlo a tu rutina matutina, durante cuatro semanas, y observar los posibles efectos. Este producto se elabora a partir de sidra de manzana y contiene valiosos ácidos acéticos, así como algunos nutrientes de la fruta. Este último, en particular, tendría varios efectos beneficiosos para nuestra salud.

Gracias a sus propiedades antibacterianas, el vinagre de manzana podría matar gérmenes y bacterias del cuerpo. En particular, el ácido acético puede estimular nuestro metabolismo y así poner en marcha todos los procesos importantes de defensa y regeneración del organismo. Las bacterias que contiene pueden ayudar a equilibrar la flora intestinal. El vinagre de manzana tiene un efecto ligeramente alcalino y se dice que es especialmente eficaz contra la acidez de estómago porque neutraliza el ácido del estómago.

Este vinagre también puede tener un efecto regulador sobre los niveles de azúcar en sangre y contrarrestar los antojos, sobre los niveles de colesterol y, además, estimula la producción de líquidos gástricos y, por tanto, la digestión en general. También ayuda a combatir la hinchazón del estómago y prolonga la sensación de saciedad tras una comida.

Así que ya vemos que la lista de beneficios del vinagre de sidra de manzana es sorprendentemente larga, aunque hay que decir que las investigaciones que lo respaldan aún son muy limitadas.

En cuanto a la forma de añadir vinagre de manzana a tu dieta, puedes beber un vaso de vinagre de manzana todas las mañanas con el estómago vacío, unos 15 minutos antes del desayuno. Debido a la acidez, lo mejor es que diluyas unas dos cucharaditas de este vinagre en 200 ml de agua. Esto no sólo es importante para el sabor, sino que también protege el esmalte dental de la acidez del vinagre. Otro consejo es que te lo bebas tranquilamente con una pajita, para evitar que la acidez del vinagre afecte a tus dientes. También te lo puede tomar a media tarde. Y, en unos días empezarías a notar sus efectos, sobre todo en la digestión.