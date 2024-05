Un reconocido dentista desvela la parte crucial a la hora de lavarse los dientes

Lavarse los dientes es sencillo, pero hacerlo de forma correcta ya es otra cosa. Por las redes circulan múltiples teorías sobre si es aconsejable o no mojar el cepillo antes del cepillado o si es recomendable utilizar pastas dentífricas.

A esas cuestiones se ha referido el dentista y divulgador científico Simón Pardiñas en un vídeo de su cuenta en la red social TikTok (@dr.pardinaslopez): “Últimamente estoy viendo mucho debate en redes de dentistas y expertos que afirman que mojar el cepillo de dientes antes de colocar la pasta dental o después es un error”, destaca.

Sin embargo, el experto asegura que “lo cierto es que la parte más importante es el cepillado, es decir, el efecto mecánico que va a realizar el cepillo al barrer con sus cerdas esos restos de alimentos y placa dental que pueden quedar adheridos a la superficie de los dientes”.

De hecho, el dentista resalta que “la pasta dental es algo secundario e incluso se podría prescindir de ella, ya que lo más importante es el barrido mecánico realizado por el cepillo”. No obstante, Pardiñas sí que reconoce que “hay ciertas pastas dentales que nos pueden ayudar a mantener esa buena higiene oral, pero no es lo principal”.

En consecuencia, para el experto en salud bucodental “el debate debería ser, primero, lavarse los dientes (ya que hay mucha gente que no lo hace) y, segundo, realizarlo con una técnica de cepillado correcta y no perderse en nimiedades como mojar o no mojar el cepillo, ya que la única diferencia que habrá es que generarás más o menos espuma”.