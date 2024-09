Soy neurólogo y consumir esta fruta una hora antes de dormir mejora la calidad del sueño

No dormir lo suficiente y no disfrutar de un sueño de calidad tiene luego sus consecuencias en la salud. Son algunas las cosas que podemos poner de nuestra parte para favorecer un buen descanso, como exponerse a la luz solar a primeras horas del día, reducir el uso de pantallas y luz intensa al final del día o practicar ejercicio físico, siempre que no sea muy tarde.

A través de un vídeo de Instagram, el neurólogo Olivier Mallis ha dado otra pista sobre un alimento que puede ser positivo consumir para dormir mejor.

Se trata del kiwi verde, según han señalado algunos estudios. "El primer estudio data de 2011 y ya demostró que consumir dos kiwis una hora antes de ir a dormir mejoraba la calidad del sueño, es decir, el tiempo para caer dormido, la profundidad del sueño y la satisfacción o sensación de haber dormido bien. Hubo un segundo estudio, que data de 2023, que estudió el consumo de kiwi en deportistas de alto nivel y demostró que consumir dos kiwis antes de ir a dormir mejoraba los parámetros de calidad del sueño y el estrés por el ejercicio físico intenso", explica el especialista, según recoge la revista francesa Gala.

Detrás de este beneficio estaría la serotonina que contiene esta fruta, hormona que está relacionada con el ciclo sueño-vigilia.