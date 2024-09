Soy técnica nutricionista y éstas son las 6 señales que te manda tu cuerpo si no comes lo suficiente

El ritmo de vida que llevamos muchas veces hace que perdamos la noción no sólo de lo que comemos sino también de si hemos ingerido lo suficiente. "La nutrición adecuada es esencial para mantener un cuerpo y mente saludables pero es fácil caer en la trampa de no comer lo suficiente, ya sea por falta de tiempo, por seguir dietas demasiado restrictivas, o simplemente por no escuchar las señales que nos da nuestro cuerpo", cuenta la técnica en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Por eso, esta especialista nos da las principales pistas para que detectemos las señales que nuestro cuerpo puede estar enviándonos para advertirnos de que no estamos comiendo lo suficiente.

La primera es sentir una fatiga constante. "Cuando te sientes cansado todo el tiempo, incluso después de haber dormido bien, es una señal clara de que tu cuerpo no está recibiendo la energía que necesita", advierte la nutricionista. "Los alimentos son la fuente principal de energía, y cuando no consumes suficientes calorías, tu cuerpo empieza a ahorrar energía, lo que resulta en una sensación constante de agotamiento".

La segunda advertencia es la pérdida de masa muscular. "La falta de una ingesta adecuada de proteínas y calorías puede llevar a la pérdida de masa muscular. Si notas que estás perdiendo fuerza o que tus músculos se ven menos definidos, podría ser una señal de que no estás comiendo lo suficiente para mantener tu masa muscular", recomienda Luzón.

También pueden estar relacionados los cambios en el estado de ánimo. "El cerebro necesita un suministro constante de glucosa para funcionar correctamente", explica la técnica en dietética. "Si no comes lo suficiente, los niveles de azúcar en sangre pueden bajar, lo que puede provocar irritabilidad, ansiedad, y dificultad para concentrarte". No te quepa duda de que si te sientes "más irritable de lo normal o tener cambios bruscos de humor puede ser una señal de que tu cuerpo necesita más nutrientes", añade.

La cuarta señal que puede mandarte tu cuerpo es una sensación de frío constante. Ana Luzón explica que "sentir frío todo el tiempo, incluso cuando el clima no lo justifica, puede ser un indicio de que tu cuerpo no está recibiendo suficiente energía para mantener una temperatura corporal normal". Y esto sucede porque, "cuando no consumes suficientes calorías, tu cuerpo reduce la producción de calor para conservar energía", añade.

Otro síntoma de que comes demasiado poco es la caída del cabello. "La falta de nutrientes esenciales, como proteínas, vitaminas y minerales, puede afectar negativamente la salud de tu cabello. Por lo que, si notas que tu cabello está más fino, se cae más de lo habitual o que crece más lentamente, podría ser una señal de que no estás comiendo lo suficiente para mantener un crecimiento capilar saludable", advierte la nutricionista.

Y, finalmente, otra señal pueden ser los problemas digestivos. "El estreñimiento, la hinchazón o las molestias gastrointestinales pueden ser indicativos de una ingesta insuficiente de alimentos, especialmente de fibra y otros nutrientes esenciales que ayudan a mantener una digestión saludable", apunta la experta. "Porque mantener una dieta equilibrada y adecuada en calorías es esencial para tu bienestar general".

Así que éste, como bien sabes por lo mucho que insisten en él estos expertos, éste no es un tema menor. Comer poco puede acarrearte problemas futuros de salud. Ana Luzón te recomienda que, ante cualquier síntoma, "si no estás seguro de si estás comiendo lo suficiente, considera consultar a un dietista-nutricionista que pueda ayudarte a crear un plan alimenticio que se adapte a tus necesidades individuales y te ayude a mantenerte saludable".