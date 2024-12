Tomo una cuchara de aceite de oliva en ayunas todos los días y esto es lo que le ocurre a mi cuerpo

Es muy rico en antioxidantes y vitaminas , es una grasa buena imprescindible para incluir diariamente en una dieta saludable en forma de condimento para muchos tipos de platos. El aceite de oliva, en concreto en virgen extra, (AOVE) tiene todas esas propiedades, pero muchas más menos conocidas, como los beneficios de tomarlo en ayunas por la mañana, aunque también hay que tomarlo con prudencia e informarse bien de sus posibles contraindicaciones.

Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology , el consumo diario de dos cucharadas de aceite de oliva (equivalentes a unos 7 gramos) se asocia con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, pulmonares y neurodegenerativas , e incluso de mortalidad. si se sustituyen otras fuentes de grasa (como la mantequilla y la margarina) por la más valiosa del aceite de oliva.

"Este oro verde nos aporta sensaciones gustativas intensas y una gran complejidad aromática, pero no sólo eso. De hecho, gracias a la amplia gama de microcomponentes y moléculas antioxidantes, el aceite de oliva virgen extra favorece la absorción de las vitaminas liposolubles de los ingredientes de los alimentos que condimenta, dando un sabor único", ha explicado a Vogue Italia Annamaria Acquaviva, directora científica del Palazzo di Varignana, un resort inmerso en las colinas de Bolonia que combina bienestar y naturaleza, donde se producen diferentes tipos de aceite de oliva virgen extra de muy alta calidad, con una cadena de suministro de kilómetro cero.

Sus propiedades, según explican los expertos, lo convierten en un alimento fundamental para la salud humana desde la infancia, fase durante la cual contribuye a la formación de los huesos y a la mielinización del cerebro.

Otras ventajas son que apoya el sistema inmunológico, actúa sobre el colesterol, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y es un potente ingrediente activo antienvejecimiento , que actúa sobre los radicales libres. Es, además, rico en hidroxitirosol y tirosol, una sustancia con propiedades antitumorales. Y, para acabar esta lista de beneficios, caben mencionar sus propiedades antiinflamatorias, que lo convierten en un aliado en caso de artrosis y dolores articulares o reumáticos. Eso sí, siempre tomado con moderación y de calidad y procedencia certificada en el envase.