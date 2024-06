Un científico canadiense alega trabas en el estudio de una nueva enfermedad neurológica

Un científico canadiense ha denunciado, en una serie de correos electrónicos que han sido filtrados a The Guardian, que se le negó investigar una nueva enfermedad neurológica que afectaría a unas 200 personas en la provincia de New Brunswick (Canadá).

"Todo lo que diré respecto a mi opinión científica es que está sucediendo algo real [en Nuevo Brunswick] que no puede explicarse por el sesgo o la agenda personal de un neurólogo individual", escribió el microbiólogo Michael Coulthart en los mencionados e-mails en los que señalaba que "algunos casos podrían explicarse mejor por este último criterio, pero hay demasiados (ahora más de 200)".

Según el mencionado reportaje, el servicio de salud de New Burnswick lanzó la alerta en 2021 después de que 40 residentes sufrieran un desconocido síndrome neurológico y fueron remitidos otro doctor. Sin embargo, un año después el informe determinó que estas personas habían sido infradiagnosticadas con dolencias como demencia o cáncer.

Según los correos electrónicos que envió Coulthart a otro investigador canadiense, dejaba patente la preocupación de los mismos con esta dolencia neurológica y denunció haber sido "aislado" de este tema y añadió que temía que fuese por una motivación política.

Sin embargo, en The Guardian han tratado de contactar con él y no ha respondido. En los mails apuntaba a que una posible "exposición ambiental (o una combinación de exposiciones) está desencadenando y/o acelerando una variedad de síndromes neurodegenerativos" en personas jóvenes aparentemente susceptibles a diferentes enfermedades relacionadas con el plegamiento incorrecto de las proteínas, incluidas la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. Esto se debía, según el doctor que analizó los casos, al glifosato.

"Creo que la verdad se afirmará con el tiempo, pero por ahora todo lo que podemos hacer... es seguir recopilando información sobre los casos que nos llegan como enfermedades priónicas sospechosas", añadió en otro mail el investigador.

Estos correos electrónicos fueron remitidos a la autoridad sanitaria de New Burnswick, quienes sí que han respondido a la solicitud de The Guardian. "Aunque se ha hecho declaraciones sobre hallazgos y observaciones con respecto a un gran número de pacientes, desde mayo de 2023, Public Health New Brunswick ha recibido un total de sólo 29 notificaciones completas", han señalado al citado medio.