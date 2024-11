Un estudio revela la bebida que 'asesina' al corazón

La fibrilación auricular es el tipo de arritmia más habitual en la población española y puede estar causada tanto por cardiopatías genéticas como por estilo de vida. Así lo ha confirmado un estudio realizado por investigadores del departamento de Cardiología de la Universidad de Maastricht (Holanda).

El estudio, publicado en la revista científica European Heart Journal, analiza cómo afectan a la salud cardiovascular algunos alimentos y bebidas. A pesar de que sobre algunos alimentos como el chocolate, la sal, el pescado, los ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados, o las vitaminas, todavía hace falta investigar más, la investigación sí arroja una conclusión clara.

Esa conclusión es que el alcohol es uno de los mayores enemigos del corazón y su consumo puede provocar fibrilación auricular. "Según los datos disponibles, se recomienda la abstinencia o la reducción al máximo del alcohol para reducir los síntomas y la progresión de la fibrilación", explican los investigadores.

Sobre otras bebidas como el café, que en ocasiones se restringen a pacientes con problemas de corazón o hipertensión, los investigadores han asegurado que no se puede concluir que el consumo de café tenga relación con esta arritmia y hacen una clara diferencia con el alcohol. La cafeína no se prohíbe pero sí se recomienda no consumirla en exceso.