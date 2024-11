Un experto desmonta la moda viral sobre un gran poder del aceite de oliva

Hay modas y modas. Ahora, por suerte o por desgracia, todas ellas multiplican exponencialmente su alcance y cuando se tratan de aspectos positivos, comprobables o corroborados por la experiencia, ciencia o cualquier tipo de prueba, no hay problema, pero sí que lo hay cuando ciertos 'trends' que pueden resultar peligrosos consiguen llegar a miles o millones de personas.

Una cosa parecida ha ocurrido recientemente con una nueva moda que, aunque no es realmente novedosa, sí que ha tenido una gran difusión gracias a los y las influencers que lo han promovido.

Según relatan algunos de ellos en la red social TikTok, si se bebe unos tragos de aceite antes de beber alcohol, el efecto de la resaca se neutraliza de forma absoluta. Pero, ¿es esto cierto? La realidad es que no está científicamente demostrado, y aunque algunos testimonios como el del reconocidísimo Jimmy Fallon, presentado de The Tonight Shoyw en EEUU, o numerosos usuarios de la red social china aseguran que es cierto, aunque con matices, los expertos han desmentido esta afirmación.

Según la teoría, apoyada por los usuarios, ese trago de aceite de oliva permite recubrir y forrar el estómago, de forma que evita el vaciamiento gástrico y así que el alcohol llegue al intestino. Pero... parece que no funciona de es de esta forma.

De acuerdo con la información aportada por la Asociación de Dietistas del Reino Unido, "no existe tal cosa como forrar el estómago". Mary Flunn, fundadora de la Iniciativa de Salud del Aceite de Oliva del Hospital Miriam de la Universidad de Brown, dijo a Olive Oil Times que "es bastante gracioso pero tiene algo de verdad".

"El alcohol, el agua y el sodio se absorben en el estómago; todo lo demás se absorbe en la primera parte del intestino delgado, el duodeno”, aseguró. "Por eso, si tienes el estómago vacío (con hambre) puedes sentir los efectos del alcohol más rápidamente que si hubieras comido”.

Flynn añadió que el péptido, un péptido inhibidor gástrico presente en la grasa, ralentiza el proceso de vaciado del estómago. Además, la grasa es más difícil de absorber que las proteínas y los carbohidratos, por lo que se libera del estómago más lentamente.

"No es malo beber aceite pero no quita la resaca"

"La grasa retrasa la salida de los alimentos del estómago, pero no puedo imaginar cómo afectaría a la salida del alcohol y, sin duda, no ayudaría con la resaca”, destacó Flynn. Además, Chris Rhodes, experto en nutrición, aseguró a The Focus que no hay nada que pueda curar la resaca, sino que lo que intentan la mayoría de fórmulas es de aliviar o reducir los síntomas.

Por todo ello, asegura que "el aceite de oliva no podrá prevenir la resaca”. "La resaca es una afección multifacética causada por los efectos negativos de largo alcance del consumo de alcohol, que incluyen problemas que van desde la deshidratación hasta la inflamación y el daño cerebral y la función hepática”, afirmó.

"Tu estómago no está vacío como un recipiente de plástico, por lo que el aceite no se evaporaría. Es posible que si alguien bebiera una taza o más de cualquier aceite eso podría retardar la absorción del alcohol. Podría ser”. Pero esto no quiere decir nada más, por lo que Flynn concluyó asegurando que "no hay ningún daño en consumir aceite de oliva, pero ningún beneficio para la resaca".