Un nuevo estudio analiza la conexión entre el té verde y la supervivencia al cáncer

El té verde se ha forjado una fama basada en sus múltiples beneficios. Estos tienen que ver con sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, además de con su capacidad para regular el colesterol, entre otros factores que pueden ser de riesgo a la hora de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Además, desde la Biblioteca Cochrane Plus han llevado a cabo una compilación de estudios científicos en los que se ha analizado la capacidad del té verde a la hora de reducir el cáncer. La conexión se encuentra precisamente en los polifenoles que tiene esta bebida y que pueden ayudar a la formación de radicales libres con capacidad de causar daño y muerte celular.

La Biblioteca Cochrane Plus la elabora el Centro Cochrane Iberoamericano y está considerada como una de las principales fuentes sobre atención sanitaria en castellano, según el Ministerio de Sanidad. En este caso concreto, han llevado a cabo una revisión de 142 estudios, la "mayoría" de ellos, afirman, "fueron de calidad media a alta con relación a la forma en que se realizaron".

En líneas generales, aseguran, "la evidencia de los estudios reveló que el consumo de té verde para reducir el riesgo de cáncer fue inconsistente". De hecho, desgranando por tipos de cáncer, para algunos sí que hay estudios que concluyen que tiene beneficios, pero para otros, no.

En el caso del cáncer de próstata, sí que recogen que hay estudios experimentales que indicaron que la administración de suplementos de extracto de té verde había producido una disminución del riesgo, aunque se registró un aumento del riesgo en el caso de los cánceres ginecológicos.

Por otro lado, no hubo diferencias entre consumir o no consumir té verde en lo que a cáncer de piel no melanoma se refiere. "La administración de suplementos de té verde pareció mejorar ligeramente la calidad de vida en comparación con el placebo, aunque se asoció con algunos efectos adversos", añaden desde la Biblioteca Cochrane Plus.

Finalmente, han recogido las conclusiones a las que llegaron los estudios no experimentales. En estos se ha podido detectar un indicio de una menor incidencia de nuevos casos de cáncer.

Por lo tanto, desde el organismo dependiente del Centro Cochrane Iberoamericano han podido concluir que no está demostrado que el consumo de té verde pueda tener algún tipo de beneficio frente al cáncer. De hecho, recomiendan "precaución" ante la administración de suplementos con altas dosis de extracto de esta sustancia "debido a los posibles efectos adversos" de la misma.