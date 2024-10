Un nuevo estudio vincula el DIU hormonal con un mayor riesgo del cáncer más común

Hasta ahora no había habido ninguna evidencia concluyente que vinculase el uso del DIU —dispositivo intrauterino que se coloca como tratamiento anticonceptivo— con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero hace solos unos días se publicó en Journal of the American Medical Association (JAMA) un nuevo estudio danés del Centro de Investigación del Cáncer de la Sociedad Sueca que arroja nuevos datos.

La investigación, realizada en 150.000 mujeres danesas, concluyó que de cada 10.000 mujeres que han tenido un DIU hormonal con levonorgestrel durante cinco años, 14 desarrollarán cáncer de mama.

Ahora bien, los especialistas consideran que, a pesar de ello, el riesgo absoluto es bajo, poco más de una de cada mil. “Ese riesgo es realmente más bajo que muchos otros riesgos cotidianos que las mujeres asumen con frecuencia y que tienen un impacto en su riesgo de cáncer de mama”, confirman médicos especialistas. Eso sí, el riesgo aumenta a partir de los 30 y cuanto más mayores son las mujeres que usan el DIU.