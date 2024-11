Un reconocido nutricionista rompe el mito del plátano y confirma lo que pocos saben del efecto de la fruta nada más comer

El nutricionista y dietista Luis A. Zamora ha publicado El método Z para comer bien. Con motivo de este estreno, ha atendido a Telva, en una entrevista en la que ha aprovechado para desmentir algunos bulos que tienen que ver con la comida y la alimentación. Uno de ellos tiene que ver con la fruta.

Concretamente, con el plátano. Este ha contado que el estado de plátano, es decir, si está más o menos maduro, no tiene nada que ver con su contenido calórico. "Aunque sea más dulce, porque se han ido rompiendo las cadenas de hidratos de carbono y transformando en azúcares, son las mismas calorías", ha explicado el dietista.

En este sentido, ha detallado que esos azúcares "son intrínsecos". "Es decir, aquellos cuyo consumo no limita la OMS", ha añadido.

Y este no es el único dato del que ha hablado. También ha indicado que tomar fruta de postre no es un hábito que impacte de forma negativa en el organismo, a pesar del mito que se ha popularizado. Y únicamente le ha puesto un pequeño pero: "Puede pasar, si has comido mucho y después consumir fruta, que te sientas hinchado". En este sentido, ha instado, en declaraciones para la revista, a dejar un pequeño hueco a la hora de comer para la fruta.

Cuánta fruta comer al día

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en lo que a consumo de fruta se refiere, apunta que lo más óptimo es tomar, al menos, 400 gramos al día. Una cantidad que equivaldría a unas cinco piezas diarias. Al menos en el caso de los adultos..

En el caso de los niños, la cantidad de fruta y verdura que recomiendan es la misma, dado que "reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles", apunta la organización oficial en su página web, que precisa que también "ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética".