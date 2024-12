Un veredicto de expertos pide eliminar la vitamina D para la población con esta edad

La vitamina D y el calcio son dos de los suplementos más consumidos, especialmente en determinados sectores de la población. Sin embargo, en 2018 un grupo de expertos determinó que no había que recomendarlas a partir de los 60 años.

Esto no tenía otra motivación detrás que no servía para la prevención de caídas y fracturas en personas de este grupo de edad. Inicialmente, se incluyó únicamente a mujeres en la recomendación.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en inglés) desaconsejó entonces la suplementación diaria con 400 unidades o menos de vitamina D y 1.000 miligramos o menos de calcio para la prevención primaria de fracturas en mujeres posmenopáusicas.

Con el paso del tiempo y teniendo pruebas suficientes para no recomendarla tampoco entre hombres, han ampliado sus directrices. "Cuando hicimos la recomendación de 2018, no teníamos un número suficiente de participantes masculinos en los estudios de fracturas y caídas con vitamina D. Desde entonces, ha habido suficiente para al menos sacar algunas determinaciones, y llegamos a la misma conclusión: no es útil en términos de prevención", señala a la CNN el Dr. Goutham Rao, miembro del Grupo de Trabajo, presidente del Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria, y jefe de experiencia clínica del Sistema de Salud de los Hospitales Universitarios en Cleveland (Ohio, EEUU).

Dentro de estas recomendaciones se mantienen aquellas personas con déficit óseo o diagnóstico de osteoporosis, pero también, tal y como señala al citado medio Andrea Wong, de la Council for Responsible Nutrition, adultos mayores con dietas restringidas, exposición limitada al sol o tonos de piel más oscuros que pueden generar mayor riesgo de deficiencia.

Asimismo, como norma general, recomiendan a todo el mundo consumir las cantidades de vitamina D diarias recomendadas, que serían, tal y como recoge la clínica Mayo, 600 UI para personas de 1 a 70 años y 800 para personas mayores de 70.