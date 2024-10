Una dentista de fama mundial pide que no nos cepillemos los dientes en estos tres momentos del día

No es la primera especialista que ha mencionado este tema en los últimos tiempos y seguramente no sea la última: los errores que cometemos al cepillarnos los dientes en momentos que no son recomendables para nuestra salud dental.

La clave está en la acidez que tenemos en la boca en determinados momentos. Así lo explica la doctora Shaadi Manouchehri, que tiene más de 300.000 seguidores en su canal de TikTok (@drshaadimanouchehri), en el que se dedica a explicar consejos para tener una salud dental óptima. Sus vídeos, que son de carácter informativo, cuentan con más de más de nueve millones de “me gusta”.

Debes cepillarte los dientes, desde luego, afirma la dentista, pero hay tres momentos en los que no tienes que hacerlo, que quizás puedan sorprender a muchas personas.

En primer lugar, Manouchehri desaconseja encarecidamente cepillarse los dientes inmediatamente después de vomitar. “Esto es probablemente justo lo que quieres hacer después de haber vomitado, pero, en realidad, el contenido del estómago es extremadamente ácido en ese momento y tus dientes están compuestos de minerales. Entonces, cuando el contenido del estómago ha llegado a la boca, entonces la boca tiene muchas partículas ácidas y, si te cepillas inmediatamente, frotas el ácido en el diente aún más”, advierte esta tiktoker especializada.

En lugar de cepillarte inmediatamente, según Shaadi Manouchehri, “debes esperar entre 30 minutos y una hora antes de limpiarte los dientes después de vomitar”. Y, para eliminar el sabor desagradable que tendrás en ese momento, sugiere enjuagarse con líquido bucal específico para ello, seguido de agua para ayudar a neutralizar la acidez de la boca.

El segundo momento, en el que quizás el cuerpo también te pide lavarte los dientes y no es recomendable, es después de tomarte un café. Esta experta dental destaca la naturaleza ácida del café, especialmente cuando se mezcla con leche y azúcar. “Si te cepillas los dientes inmediatamente, estás frotando ácido en el diente y desgastándolo”, advierte.

Y una tercera ocasión en la que sucede algo similar es después de desayunar, según Manouchehri. “Debes cepillártelos antes de desayunar porque, si lo haces inmediatamente después, dañarás tu esmalte. De hecho, cuando te despiertas por la mañana tienes muchas bacterias en la boca y es necesario cepillarlas antes del desayuno”, aclara esta doctora.