Una eminencia activa las alarmas al hablar sin tapujos: "Solo conocemos el 10% de los efectos tóxicos de un fármaco"

Ozempic es un medicamento pensado para tratar a adultos que padezcan diabetes mellitus tipo 2 y a aquellas con obesidad con complicaciones. Sin embargo, se ha hecho famoso porque hay personas que lo emplean sin necesitarlo para adelgazar rápidamente.

En este sentido, el presidente y fundador del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, el médico e investigador Silvio Garattini, ha ejecutado una radiografía en la que ha analizado cómo se encuentra el panorama en Italia. El experto ha analizado, en una entrevista con el medio italiano La Stampa, el mercado de los medicamentos para adelgazar.

"En Italia tenemos un problema preliminar", ha comenzado su análisis. El problema en cuestión es que "sólo las empresas de la industria farmacéutica que proporcionan información sobre los productos tienen interés en hacer crecer el sector a través de noticias que escapan a todo control", ha indicado Garattini.

El experto, además, ha ahondado en que apenas se conocen los efectos nocivos que puede tener un medicamento. "El sistema está enteramente orientado a comprender la eficacia de los fármacos, se sabe poco sobre la toxicidad", ha detallado en su entrevista. Garattini ha subrayado la falta de una organización que compile esta información.

"Nos apoyamos en los gestos voluntarios de los farmacéuticos o de las personas que escriben a AIFA para comunicar las consecuencias negativas encontradas", ha indicado, antes de detallar que "de esta manera, "sólo se conocen el 10% de los efectos tóxicos de los productos".

En relación a productos como Ozempic, le han preguntado por la confusión que se suma a que algunos de esos fármacos que hay quien usa por sus efectos adelgazantes son para otro tipo de tratamientos. "Es un uso irracional que hay que evitar", ha sentenciado Garattini.

"Entre la información que falta sobre estos medicamentos, no sabemos qué tan dañino podría ser para una persona no diabética tomar estos medicamentos que le ayudan a perder peso pero también reducen su nivel de azúcar en la sangre si no tiene hiperglucemia", ha concluido.