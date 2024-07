Una experta avisa del riesgo de usar lentillas en la piscina este verano

Darse un chapuzón en la playa o en la piscina en verano con las lentillas es lo más habitual del mundo. Para los que suelen llevar lentes de contacto en su día a día es un gesto natural al que no le dan más importancia, pero que puede tener algunos riesgos para la salud ocular.

María Gessa Sorroche, oftalmóloga en el Hospital Virgen Macarena y en la clínica Miranza Virgen de Luján, ambos en Sevilla, y miembro de las Sociedades Española y Andaluza de Oftalmología, ha advertido de que en casos graves puede incluso implicar pérdida de visión.

En declaraciones a Onda Cero, la oftalmóloga señala que puede desembocar en "una pérdida severa de visión, una ceguera completa a largo plazo o a infecciones muy graves".

"Más de la mitad de los pacientes con lentillas reconocen no tener conocimiento suficiente sobre las recomendaciones necesarias. No saben que no deben dormir con las lentillas puestas, ni nadar, ni ducharse con ellas. Es crucial que las personas entiendan que lo ideal es no usar lentillas en el agua", ha insistido la experta.

Según la doctora Gessa Sorroche, el principal riesgo está en las infecciones que pueden llegar por culpa del agua de las piscinas que, aunque esté tratada, puede albergar "microorganismos como bacterias y amebas".

La oftalmóloga señala que las lentillas pueden provocar pequeñas erosiones en la córnea que no deberían presentar un problema pero que, en el caso de entrar microorganismos, puede desembocar en una queratitis infecciosa, y esta puede provocar problemas de visión.