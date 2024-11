Una gripe aparentemente inofensiva termina en 9 días en coma, tres meses de hospitalización y varias amputaciones

El medio portugués TVI ha recogido la historia de Mafalda. Se trata de una mujer que ha contado que pasó por una gripe y terminó requiriendo ingreso hospitalario. Esto derivó en una serie de inconvenientes que motivaron que los expertos tuvieran que inducirle el coma durante varios días.

"Cogí gripe, esas gripes normales del invierno", ha relatado a la cadena lusa. Sin embargo, ha apuntado que llegó un punto en que no se "levantaba de la cama, ya no comía, ya no hacía nada... No sólo tenía neumonía", ha proseguido. Y ha apuntado que concluyó que fue precisamente en ese momento en el que concluyó que algo grave le podría suceder.

Ha contado, a continuación, que le indujeron el coma durante nueve días. Asimismo, ha recordado de aquel momento "los delirios típicos de las personas que están en coma". "Vi a un señor hablando de mi abuelo Luis. Mi abuelo murió cuando yo tenía 15 años", ha apostillado.

Otro de los episodios que ha recordado es cuando le tuvieron que llevar a cabo algunas amputaciones. Estas, según recoge el citado medio portugués, respondieron a las dosis de los medicamentos que le administraron en el proceso.

"Suelo decir que lo que me pasó no fue casualidad", ha asegurado Mafalda, antes de apuntar que, a día de hoy, afronta la vida de otra manera y asegura que es más feliz.