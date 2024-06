Una ingeniera ambiental aclara si es bueno o no beber agua del grifo

Madrid presume de muchos de los factores que hacen de ella una ciudad singular y característica. Una de ellas es su agua. Son precisamente los madrileños a los que les gusta hacer saber a los españoles del resto de comunidades que es su agua del grifo la que mejor sabor tiene y de las pocas que se puede beber.

El motivo de esto radica en la poca cal que tiene este líquido, a diferencia del que hay en el resto de comunidades. Sin embargo, el alto contenido de esta no resulta peligroso para le organismo. Así lo ha hecho saber la doctora en Ingeniería Ambiental que en redes sociales recibe el nombre de Stephanie_etal.

Esta creadora de contenido, enfocado sobre todo al agua, ha explicado en uno de sus vídeos que "la cal no es mala: la cal es calcio y otras sales minerales". De hecho, "es el mismo calcio que lleva la leche", ha añadido. Y, a continuación, ha procedido a debatir algunos de los rumores que rodean a esta sustancia que, según ella, no es tan maligna.

Uno de esos datos de los que ha hablado es si provoca piedras en el riñón. La experta en medio ambiente ha asegurado que no. En este sentido, ha señalado que, aunque se queden restos de cal tanto en las tuberías como en los grifos, en el cuerpo humano eso no pasa.

"Nuestro cuerpo no tiene tuberías", ha aseverado, antes de añadir que "somos personas, no lavavajillas". "Los intestinos sirven para absorber el calcio y las sales que lleva la cal", ha continuado explicando. Y, para corroborar sus indicaciones, ha apuntado que, entonces, no nos emborracharíamos con el consumo de alcohol.

Finalmente, ha asegurado que "la cal no es mala". Ha especificado que "nos puede aportar hasta el 20% de calcio que necesitamos al día". En comparación, según la experta, dos jarras de agua, tienen el mismo contenido de cal que un trozo de queso.