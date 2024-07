Una neurocientífica desvela qué tres hábitos están dañando tu cerebro

Sin darte cuenta, es posible que estés dañando tu cerebro con gestos cotidianos. Así lo explica la neurocientífica y divulgadora conocida como Em On The Brain en TikTok que ha desvelado tres cosas que jamás haría en su día a día para evitar dañar su cerebro.

La primera de ellas es un gesto con el que muchos probablemente se vean identificados: ver el móvil nada más despertarse antes incluso de levantarse de la cama. "El contenido que consumes durante ese momento tendrá gran impacto en tu cerebro y altera la dopamina para el resto del día para que sigamos viendo el móvil", asegura la neurocientífica.

En segundo lugar, la experta mencionó los pensamientos o los comentarios negativos. Según ella, los pensamientos repetitivos o castigarse a uno mismo puede reforzar las opiniones o empeorar la depresión.

"Lo que te dices a ti mismo importa y cuanto más pongas en tu cerebro, más se desgasta", cuenta la neurocientífica.

En tercer lugar, Em on the brain destaca la dieta. Tal y como explica la experta, las comidas ultraprocesadas no son recomendables para la salud del cerebro, especialmente la primera comida del día.