Una técnica nutricionista desvela los alimentos que ayudan a acelerar el crecimiento del cabello

El cabello no sólo es un símbolo de belleza y estilo, sino también un reflejo de nuestra salud interna. Y siempre debemos tener presente que la nutrición juega un papel crucial en el mantenimiento de un cabello fuerte y saludable, como destaca la técnica en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Esta experta nos revela los alimentos que deberías incluir en tu dieta para acelerar el crecimiento del cabello, basándose en la evidencia científica.

El primero son las proteínas de alta calidad, comienza por explicar Luzón: "El cabello está compuesto principalmente por queratina, que una proteína. Por lo tanto, consumir suficientes proteínas es fundamental para la salud capilar". Por ejemplo, los huevos son una excelente fuente de proteínas y biotina, ambos esenciales para el crecimiento del cabello. También el pollo y el pavo son carnes magras que proporcionan proteínas de alta calidad necesarias para la producción de queratina, aconseja esta técnica en dietética.

Lo segundo que necesitamos incluir en nuestra alimentación para mantener un cabello sano son los acidos grasos Omega-3. "Éstos son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para promover la salud del cuero cabelludo", destaca Luzón. Y nos recomienda los pescados grasos (como el salmón, la caballa o las sardinas). "Ricos en omega-3, estos pescados también contienen vitamina D, que puede ayudar a estimular los folículos pilosos", destaca. También menciona las semillas de chía y linaza, como alternativas vegetales para obtener omega-3 si prefieres no consumir pescado.

Son también relevantes las vitaminas del complejo B, especialmente la biotina (B7) y la niacina (B3), porque son cruciales para el crecimiento del cabello. Contienen este tipo de vitaminas las nueces y las semillas, recuerda Luzón. "Y las almendras, las nueces y las semillas de girasol son ricas en biotina y otros nutrientes beneficiosos". Además, las espinacas y el kale son verduras de hoja verde son ricas en folato (B9) y hierro, importantes para la salud capilar, añade la nutricionista.

No debemos olvidarnos de las citaminas A y C, ya que ayudan a la producción de sebo. "Es una sustancia aceitosa que hidrata el cuero cabelludo y mantiene el cabello saludable" y la contienen, por ejemplo, las zanahorias y batatas, que son ricas en betacaroteno, que el cuerpo convierte en vitamina A. Los cítricos y pimientos rojos son también altos en vitamina C, que ayuda en la producción de colágeno y absorción de hierro", detalla.

En quinto lugar cita los minerales esenciales, como el zinc y el hierro, como elementos vitales para la salud del cabello. "El zinc se encuentra en las ostras y mariscos, lo que ayuda a reparar el tejido capilar y mantener las glándulas sebáceas en funcionamiento", asegura Luzón. Y, en cuanto al hierro, siempre debemos tener presentes las lentejas y las espinacas cuando lo necesitemos, "porque son excelentes fuentes de hierro, necesario para la circulación de oxígeno a los folículos pilosos", según la dietista.

Finalmente, están los antioxidantes. Éstos protegen las células del cuero cabelludo de los daños provocados por los radicales libres. Y los contienen, así como vitamina C, por ejemplo, las bayas, como las fresas, arándanos y frambuesas, menciona Ana Luzón. Y no podemos olvidarnos del rico té verde, recuerda. "Contiene antioxidantes conocidos como catequinas, que pueden ayudar a reducir la pérdida de cabello".

Como reflexión final, Ana Luzón resume que no nos olvidemos de incluir estos alimentos en nuestra dieta para mejorar la salud de tu cabello y acelerar su crecimiento. Pero no deja de comentar, para terminar, que "es importante recordar que una dieta equilibrada y variada es fundamental para obtener todos los nutrientes necesarios", así como que consultemos "con un nutricionista o un médico si se tienen preocupaciones específicas sobre la salud del cabello o sobre la dieta".