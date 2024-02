¿Se puede decir 'Zorra' en Eurovisión? Las palabras malsonantes que fueron prohibidas antes

El dúo Nebulossa, formado por María Bas y Mark Dasousa, ganó este sábado la final del Benidorm Fest 2024 y representará a España en Eurovisión con la canción 'Zorra', un himno feminista y transgresor que ya se ha convertido en un fenómeno viral por su atrevida letra. En ella, dice: "Si salgo sola soy la zorra / Si me divierto la más zorra / Si alargo y se me hace de día / Soy más zorra todavía / Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra) / Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra) / Y aunque me esté comiendo el mundo / No se valora ni un segundo".

La propuesta de los alicantinos fue la más votada por el jurado en la final, ex aequo con St. Pedro, y la más apoyada por el público. Su candidatura, sin duda, no pasa inadvertida: en sólo 24 horas, la actuación de Nebulossa ha superado el millón y medio de visualizaciones en Youtube, convirtiéndose en uno de los vídeos más vistos a nivel global en la plataforma y superando ya la actuación ganadora del año pasado de Blanca Paloma y su Eaea.

Pero desde la presentación de la canción, allá por el mes de diciembre, surgió la duda de si la UER (Unión Europea de Radiodifusión), ente organizador del certamen, permitiría que una palabra usada, en este caso, de manera despectiva pudiera formar parte de la letra (y del título) de la propuesta española. Las reglas del concurso son claras: "Las letras y/o interpretaciones no deben desprestigiar al Festival de la Canción de Eurovisión, ni a los espectáculos ni a la UER. Durante la actuación no se podrán realizar discursos ni gestos. No se permite lenguaje inaceptable en las letras ni en la interpretación de las canciones".

Y la norma se ha aplicado más de una vez en los casi 70 años de historia del concurso. En 2022, sin ir más lejos, la UER no permitió que el grupo letón Citi Zēni dijera la palabra "Pussy" ("Coño") en su canción "Eat your salad". El vocalista de la banda apañó el asunto girando el micrófono para que fuera el público quien dijera esa palabra desde la grada.

En 2021, los ganadores del certamen, Maneskin, también tuvieron que eliminar la palabra "cazzo" ("polla") de su canción "Zitti e buoni", y la palabra "fucking" tampoco gusta especialmente. Fue retirada de propuestas como la de Islandia 2006 o Suecia 2017. Por otro lado, sí se permitió a Rusia 2007 decir "ass" ("culo"), a Francia 1994 "putain" (se puede traducir cimo "joder" u "hostia") y en 2001 la banda Aqua gritó en su actuación como invitados "Fuck Off Ken" ("Que te jodan, Ken").

Pero además de las palabras malsonantes, la UER también está muy vigilante sobre los contenidos políticos que algunos países pueden pretender incluir en sus canciones. A Armenia le obligaron a cambiar en 2015 el título de su canción por las referencias al genocidio armenio y Georgia llegó a retirarse del festival en 2009 por no aceptar que la organización no les permitiera cantar "We Don't Wanna Put In", que de forma sonora parecía decir "No queremos a Putin".

En 2008, España tuvo que modificar la letra de Baila el chiki-chiki, interpretada por Rodolfo Chikilicuatre, porque la canción hacía referencia al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. Fue la primera y única corrección impuesta por la UER a España hasta la fecha.

En una rueda de prensa este domingo, la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, ha dicho que la corporación pública está tranquila porque la letra de "Zorra" no vulnera las normas de Eurovisión. "La RAE es muy clara en la definición y la letra es totalmente acorde a la normativa actual", aseguraba.