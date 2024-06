Seis lecciones de vida vitales que aprendemos cuando ya es demasiado tarde

A lo largo de la vida, las personas van recibiendo enseñanzas y nuevos pensamientos que le ayudan a tomar decisiones en determinadas situaciones. Sin embargo, muchas veces aprenden esas lecciones tarde, cuando han pasado años, o tras cometer un error.

El creador de contenido en LinkedIn Tim J. Schröder ha recopilado seis lecciones de vida que muchas personas aprenden, según él, cuando es "demasiado tarde" para, desde su punto de vista, aconsejarles. "Después de leer más de cinco libros sobre el tema, hablar con más del triple de personas y cometer algunos de sus errores, puedo decirte lo que debes evitar para vivir una vida más feliz y sin arrepentimientos", empieza diciendo.

El primero de estos seis consejos es que "el cambio es inevitable", por lo que no sirve de nada luchar contra él. "Es una mentalidad, no un talento. Cuando el cambio es una parte inevitable de la vida, no luches contra él. Abrázalo", señala.

Otra lección que señala en su escrito es la importancia de la salud mental, centrarse en cuidarse y evitar que el estrés del día a día se lo lleve todo. "Sea lo que sea, tu salud mental es importante. No lo trates como una opción. Trátelo como una prioridad. No hay ningún premio en retrasarlo", explica.

Siguiendo el refrán "de los errores se aprende", Schröder recoge como tercer consejo que "el fracaso es parte del éxito" y destaca que es "parte vital del proceso porque te das cuenta de que puedes hacerlo mejor". Para argumentarlo, utiliza un ejemplo deportivo de la final de la Champions de 2012 entre el Bayern de Munich y el Chelsea, en la que el equipo alemán perdió, pero al año siguiente ganó el llamado triplete.

En una cuarta recomendación, señala que "las relaciones requieren trabajo". "Las relaciones son complejas y los humanos están cambiando. Por eso no puedes establecer y olvidar una relación. Puede que funcione durante un corto periodo de tiempo, pero al final recibirás la factura", señala.

La quinta lección que da es acerca de ser conscientes de las desigualdades existentes y que "la vida no es justa". "La vida no es un juego en el que todos obtienen los mismos recursos, herramientas y estrategias. Esto comienza con el cuerpo que obtienes, la familia y el país en el que naciste y el entorno que te moldeará durante tu adolescencia", destaca.

Por último, apunta a la importancia del amor propio y de quererse a uno mismo: "No puedes ser amado si no te amas a ti mismo".