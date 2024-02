St. Pedro: "Ya no hago música para que sea comercial, sino para sentirme feliz"

St. Pedro rozó con los dedos poder haber sido el próximo representante de España en Eurovisión, pero Nebulossa y su polémica canción Zorra acabaron imponiéndose en la gran final del Benidorm Fest celebrada hace dos semanas en la turística ciudad alicantina. "Kevin Costner dice que es mejor hacer papeles secundarios en películas buenísimas que hacer papeles principales en películas que ni fu ni fa", asegura sonriente el canario a El HuffPost tras su participación en la preselección española para el festival.

Pero aunque no ganó y no viajará al festival europeo el próximo mes de mayo, el cantante tinerfeño está muy satisfecho por haber multiplicado por once su número de reproducciones en plataformas digitales y por haber logrado que el lanzamiento de su nuevo disco, Esta vida que elegí, haya generado una gran repercusión. En ese disco se encuentra la canción que interpretó en Benidorm, Dos extraños, aunque con la sorpresa de una versión original y hasta ahora inédita que fue la que presentó en primer lugar a RTVE.

Durante la charla. St. Pedro nos cuenta si se presentará de nuevo al Benidorm Fest, qué opina de la polémica generada en torno a la canción de Nebulossa y si ha abandonado para siempre estilos como el reguetón y el trap. "Con la edad que tengo me sentiría raro volviendo a hacer reguetones después de este disco", asegura.

St. Pedro Europa Press via Getty Images

- Después de haber quedado segundo en el Benidorm Fest, ¿sientes que ha merecido la pena vivir esta aventura?

- 100%. Volvería a hacerlo mil veces en este momento de la vida. Aunque si me preguntas si me querría presentar el próximo año te diría que ni de coña porque tengo que defender el disco que acabo de publicar y hacer conciertos.

- ¿Duele quedar segundo?

- Mira, Kevin Costner dice que es mejor hacer papeles secundarios en películas buenísimas que hacer papeles principales en películas que ni fu ni fa. Y yo estoy de acuerdo con eso, me identifico con esa frase. Que ganara Nebulossa fue un cierre de justicia poética con todo lo que tiene que ver con su vida, con lo que representan y con la conversación que están trayendo a la mesa gracias a su canción.

- Desde luego se está hablando mucho estos días de Zorra, la canción que defenderán en Eurovisión. Se ha generado un importante debate social, parte del sector feminista se ha posicionado en contra... ¡y hasta ha hablado sobre ella el presidente del Gobierno! ¿No crees que está siendo una reacción excesiva?

- Para nada. El arte de verdad es el que remueve. Y cuando se remueven salen cosas buenas y malas. Que se haya creado una conversación y que hasta el presidente del Gobierno se haya visto implicado en la necesidad de pronunciarse es súper sano para España como sociedad.

- Durante la votación del público en la final, algunos asistentes al Benidorm Fest celebraron que quedaras quinto en el televoto porque eso significaba que no ibas a ganar. ¿Te molestó esa actitud?

- La verdad es que no me estaba enterando de nada. Si te soy sincero, yo daba por hecho que el público iba a votar más a los candidatos que ya son famosos, como Jorge González o Angy. Imaginaba que habría mucho apoyo para ellos. Yo no tuve una sensación negativa. Me alegré de que la gente apoyara a Jorge porque le hacía mucha ilusión ir a Eurovisión y me gusta saber que, al menos, ha sentido ese calorcito.

- Esta semana se ha conocido que España organizará Eurovisión Junior 2024. Me temo que por edad no puedes participar, pero... ¿te animarías a componer alguna canción para el representante que tengamos?

- No, pero me gustaría proponer a Mario Farelo. Es un pibito que estuvo en La Voz Kids hace poquito y estaría súper guay. Es muy talentoso. Es verdad que hay que trabajar la cabeza antes porque, cuando te expones tanto, las opiniones no siempre son positivas y hay que estar preparado para eso. Pero si fuera por talento, elegiría a Mario.

- Escuchando tu disco he descubierto que hay dos versiones diferentes de Dos extraños. ¿Cuál es la original?

- La versión original es la del disco y la versión "cuarteto de cuerda" es la que modificamos para hacerla más televisiva.

- ¿Y cuál de las dos presentaste al Benidorm Fest?

- La original. Y una vez dentro de la competición se nos recomendó hacer algo más para tele. La versión original es más canción, hay dos 'solos' de piano... Es una obra redonda musical.

¿Y cuál de las dos es tu favorita?

- La mía, la original.

- ¿Y crees que el resultado hubiera sido diferente si te hubieras atrevido a enviar la primera?

- Creo que el resultado habría sido peor porque habrían sido muchos momentos de silencio encima del escenario. Entiendo el valor escénico de los silencios, pero hubiera sido demasiado para sólo defender una sola canción. El resultado final me apoya en la decisión.

St. Pedro Europa Press via Getty Images

- El título del disco, Esta vida que elegí, ¿hace mención a tu decisión hace un par de años de dejar Miami y volver a casa, a Canarias?

- 100%. Habla un poco de los sacrificios que tiene vivir esta vida que mucha gente que se dedica a la música sueña, pero que no todo es bonito. Y a la hora de tener una relación de pareja o con tus padres, se complica. Sobre todo a medida que te va mejor. La energía no te da, vives en sitios que no quieres... La verdad es que mi experiencia la aplico también a cualquier persona que ha emigrado persiguiendo un sueño. Se podrán sentir identificados con este disco.

- En este disco hay una mezcolanza de géneros muy diferentes entre sí, como el bolero, la bachata, el tango... Pero no hay ni rastro de trap o reguetón. ¿He abandonado St. Pedro estos estilos para siempre?

- Nunca digas nunca, pero con la edad que tengo me sentiría raro volviendo a hacer reguetones después de este disco....

- Pero alguien te diría que es más comercial...

- Ya pasé por ello. Visto y aprendido. Ya no hago música para que sea comercial, para vender. Hago música para sentirme feliz y quien se quiera subir al barco, es bienvenido.