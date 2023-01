Tamara Falcó e Íñigo Onieva avivan la llama después de su reconciliación

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no pierden el tiempo después de su reconciliación y ya han disfrutado de su primer viaje de pareja. La marquesa de Griñón y el empresario han pasado unos días en Ivalo, el Polo Norte, que la hija de Isabel Preysler califica como “espectaculares”.

La propia Falcó ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel con varias fotos junto a Onieva, donde aparecen de lo más acaramelados. “Vinimos @ionieva 🤍 y yo para ver las auroras #fail pero nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina y un confort como si estuvieras en tu propia casa”, escribe la marquesa en la publicación.

En las imágenes, la pareja posa en medio de la nieve, abrazada junto al fuego en una tienda de campaña o besándose al lado de una chimenea mientras brindan.

Poco después, Onieva también ha compartido varias fotografías del viaje acompañadas de un extenso texto donde declara su amor por Falcó. “El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir”, empieza diciendo el empresario, que califica estos últimos meses como una “pesadilla”.

“Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mi y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual”, declara a Falcó. “Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada “nano segundo”!”, añade.

“Me considero el hombre mas afortunado del mundo y no te puedo admirar mas! Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down!”, escribe Onieva antes de asegurarle a la marquesa que la quiere. Además, aprovecha para dar las gracias por todos los mensajes recibidos en este tiempo: “Todos aquellos desconocidos que habéis dedicado unos minutos para mandarme unas lineas de cariño al inbox, he recibido auténticas maravillas!”

A juzgar por las fotos, la segunda oportunidad de la pareja va viento en popa, algo que Falcó confirmó en una entrevista exclusiva en Harper’s Bazaar donde se pronunció sobre su futura boda.

“Yo tengo esperanza y estoy enamorada. Allá que voy, allá que voy… Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia”, revela la marquesa en el adelanto publicado por la revista.

Falcó y Onieva anunciaron su compromiso a través de Instagram con una imagen en la que la socialité posaba con un anillo de Repossi valorado en más de 14.000 euros. Tres días después, la marquesa borraba la imagen, confirmando la ruptura tras la filtración de los vídeos en los que el empresario se besaba con otra mujer.

Todo ese drama ha quedado atrás después de que la pareja se reconciliara en Nochevieja en lo que sus amigos han bautizado como un ‘milagro navideño’.