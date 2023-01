Un 'tiktoker' arrasa al compartir el uso de ChatGPT que ha descubierto

Desde su aparición el 30 de noviembre, ChatGPT se ha convertido en todo un juguete para millones de internautas, que buscan exprimir al máximo este sistema de chat basado en inteligencia artificial de la compañía OpenAI.

Hay quien mantiene conversaciones, quien le pide que redacte textos o quien intenta llevarlo al límite con preguntas capciosas. Otros están logrando sacarle partido en cuestiones prácticas como escribir un código de programación o, como ha compartido el tiktoker José Pascual, para tareas del día a día.

En uno de sus vídeos, que solo en TikTok supera el millón de visualizaciones, el joven ha explicado qué otro uso le ha encontrado a esta novedosa herramienta. "He probado un nuevo prompt que me ha dejado completamente loco", asegura en su publicación.

Como cuenta, sigue un plan nutricional que le desglosa, por ejemplo, el desayuno en hidratos de carbono, grasas o proteínas. "Mi problema siempre es que nunca sé qué cocinar con todo esto. Busco por internet y me acabo aburriendo", admite.

Se le ocurrió introducir en ChatGPT los grupos de alimentos que podía comer y pedirle que le elaborara recetas cogiendo solo un ingrediente de cada uno. "Me lo ha hecho y la mayoría de recetas están bien", señala.

"Luego le he dicho que me añada los gramos que tengo que tomar en cada receta. Luego, que me añada aproximadamente las calorías que tiene cada receta", prosigue, indicando que a los cinco segundos la herramienta se lo ha facilitado.

Para rematar, le ha pedido al chat que, con las recetas que él seleccionaba, le preparara una lista de la compra. "Es brutal, he estado comprobando esta lista y lo ha clavado", subraya.

Su vídeo, que ha compartido también en Instagram, ha despertado numerosas reacciones como éstas:

- Es que es acojonante eh. Al final van a tener que regularlo de alguna manera

- Lo hemos probado igual y es de locos. Lo clava! Google tiene los dias contados

- Los números que pueda darte chatgpt no son fiables, es un modelo de lenguaje. Temas cuantitativos y operaciones matemáticas no las lleva muy bien.

- Deberías asegurarte con un profesional. La IA solo sabe generar texto pero no tienes forma de saber si lo que te está diciendo tiene sentido o es científicamente correcto, ya que el texto generado se basa en haber leído muchos otros textos, pero no tiene necesariamente la base nutricional de decirte que comas tantos gramos de lo que fuera por X motivo. La IA es solo un loro que repite lo que ya leyó pero no razona por sí misma.

- Gente, como conocedor del tema de IA y GPT en general, no se confíen de los resultados, no siempre es correcto y es fácil de condicionar... Tengan cuidado sobre todo en cosas de salud