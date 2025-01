Un gran asteroide a gran velocidad entra en trayectoria hacia Tierra y los astrónomos desvelan la probabilidad del impacto

A finales del año pasado, se detectó un asteroide al que los expertos denominaron 2024 YR4. Según recoge la agencia de noticias Europa Press, la probabilidad de que este impacte sobre la Tierra es de un 1,2% y el momento estimado es diciembre de 2032.

Se encuentra a unos 43 millones de kilómetros de distancia. Y, en cuanto a sus proporciones, la misma agencia recoge que, de ancho, mide entre 40 y 100 metros.

Lo detectaron el pasado 27 de diciembre, a través del telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Río Hurtado, Chile. Y, al poco de conocerse su existencia, fueron los distintos sistemas automatizados ideados para alertar de este tipo de cuerpos los que determinaron la pequeña posibilidad de que el asteroide impactara contra la Tierra.

Tal y como recoge la agencia de noticias, de media, cada pocos miles de años impacta un asteroide de tamaño similar en la Tierra. Los daños que este podría causar serían graves en una región local, apuntan citando a la ESA.

La probabilidad que los expertos han concluido que hay de que el 2024 YR4 impacte en la Tierra "no es una cifra que se quiera ignorar, pero tampoco es una cifra que nos quite el sueño". Así lo ha dicho el observador de cometas y asteroides en la Universidad de Arizona David Rankin, en declaraciones que ha recogido The New York Times.

Tras este llamamiento a la calma, el rotativo estadounidense ha precisado que es positivo que los expertos lo hayan detectado con tanto margen de tiempo. Asimismo, ha indicado que ese porcentaje, incluso, podría disminuir con el paso del tiempo, según vayan conociendo más detalles sobre este.