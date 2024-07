Una experta en protocolo advierte que siempre entras mal en las habitaciones con gente

Muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos detalles que pueden considerarse de mala educación. El motivo no radica tanto en la intención, sino en lo que dicta el protocolo que es mejor hacer o no hacer. Así pasa al entrar a una habitación y cerrar la puerta tras de sí.

La cuenta especializada en este aspecto en TikTok @protocoloyetiqueta ha detallado qué es lo más óptimo hacer. "Cuando entremos en una habitación donde hay personas, nunca se dará la espalda", explica la experta en este tema.

Es por eso que, si la puerta de la habitación a la que accedemos estaba cerrada y, una vez dentro, queremos dejarla como estaba, lo suyo sería no dar la espalda a nadie. ¿Y cómo hacer, entonces, para cerrar de nuevo la puerta?

"Cerraremos con la mano dominante la puerta que tenemos atrás", detalla la mujer al frente de @protocoloyetiqueta. Y hacerlo de tal manera demos "siempre la cara a aquellas personas" que estén en el interior de la habitación.

En el día a día no siempre es habitual seguir lo que dicta el protocolo. Al menos, no en los espacios más distendidos, con amigos, familiares o personas de mucha confianza, como nuestras parejas. Sin embargo, son detalles que siempre se pueden tener en cuenta.