Adiós a la mítica celebración hippie en la cala más turística de Ibiza

Se acabó. Era una de las estampas más comunes de los domingos ibicencos en la cala de Benirràs, la de la fiesta de los Tambores, a la que la lucha contra la masificación en pos de la naturaleza ha puesto fin. Así lo recoge el Periódico de Ibiza, que cita a fuentes municipales de Sant Joan.

Se trata de un ritual hippie en el que se celebra la puesta del sol y que se ejecutaba cada fin de semana. Y el cambio se ha dado de manera tan repentina que, según el ya citado rotativo local, el pasado domingo varios turistas se acercaron hasta allí con expectativas de disfrutar del evento. Este, sin embargo, no tuvo lugar.

El periódico ibicenco destaca que, en los 130 metros que tiene de largo este lugar, ha llegado a acoger a más de 3.000 personas en un acontecimiento que, además, aseguran que terminaba con multitud de residuos, como bebidas, latas o colillas.

Esta masificación, y sus consecuencias, las terminaron por denunciar los vecinos de la zona, que también protestaron, según el Periódico de Ibiza, por el supuesto colapso de coches en el párking que hay en la entrada.

En cualquier caso, el medio asegura que charlaron con algunos viandantes acerca de las medidas contra la masificación, entre las que se incluyen la restricción de la Fiesta de los Tambores. Algunas de estas personas creen que el evento podría haberse trasladado a otros días de la semana.

Sobre esto se ha pronunciado la alcaldesa de la localidad, Tania Marí. Esta ha asegurado al medio que al ejecutivo local no le consta que las celebraciones se estén realizando en otras jornadas que no sean domingo. Sin embargo, en caso de detectarlo "si es necesario implantaremos el mismo sistema, pero de momento no nos consta que se esté produciendo ninguna masificación", ha aseverado.