Asombro ante los restos romanos de la época de Julio César al lado de la mejor playa del mundo

La playa de Rodas, ubicada en el Parque Natural de las Islas Cíes en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, fue elegida por The Guardian como "la mejor playa del mundo". Su impresionante arenal y la naturaleza que la rodea, incluyendo un pequeño lago intermareal, que cambia de tamaño según la marea, y la zona dunar que rodea la playa, la hacen un lugar único.

También lo fue para los romanos, según los últimos hallazgos arqueológicos que pondrían dar indicios a la leyenda de que por allí pasó Julio César. Conocidas por los romanos como Islas de los Dioses o Afortunadas, por su belleza única, estas islas despertaron las teorías de algunos autores que aseguraron que el famoso emperador romano estuvo durante su persecución a los pueblos herminios.

El Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (Geaat) de la Universidad de Vigo trabaja en la finca conocida como Viladomar, cercana a la playa de Rodas, para conocer la entidad de unos restos surgidos el pasado mes de marzo durante unas obras de acometimiento de saneamiento para unas casas ubicadas en el Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Estos restos datados del siglo I a.C, época de Julio César, se sumaban a los ya hallados en el castro de As Hortas que sin embargo no aseguraban el asentamiento romano en el archipiélago. "Han aparecido estructuras y son todas muy antiguas; no es una cosa que digas son del siglo IV o del V, porque ha aparecido mucho material indígena, castrexo, y con ánforas romanas, lo que podría hacernos pensar que nos lleva al cambio de era, al siglo I a. C. o al I d. C", apunta a La Voz de Galicia, el arqueólogo Adolfo Fernández, que pide prudencia a la hora de asegurar los resultados.

"Es complicado todavía saber lo qué es, pero sí tienen estos restos cierta envergadura y están bien conservados", apunta al citado medio. "Puede ser un poblado indígena al que llegaron ánforas porque había contacto con el mundo romano; sí que se sabía que el castro había llegado a la época romana, pero, a lo mejor, eso no es ocupación romana", añade el experto a La Voz de Galicia, aunque mantiene ciertas esperanzas a que este nuevo hallazgo pueda significar un asentamiento romano similar al de Ons.