Duro revés al paraíso portugués al que peregrinan en masa los españoles: "Este sitio ahora es un infierno"

La turistificación —saturación de turistas y visitantes en lugares con molestias para la población residente…— no es solo un problema de las playas, como las de Mallorca e Ibiza, o de ciudades como Madrid, San Sebatián, Barcelona o Málaga.

El fenómeno se ha extendido por toda Europa y varias son las ciudades que plantean tomar medidas antes de que el fenómeno no tenga solución. Venecia, por ejemplo, ya ha limitado los grupos diarios que pueden caminar por las calles.

En Portugal, un de los destinos preferidos de los españoles, también están empezando a surgir movimientos contra el turismo masivo. Es el caso de Sintra, una de las ciudades más visitadas del país vecino.

"El aumento del tráfico, el turismo de masas y la consiguiente degradación de la calidad de vida de quienes viven al pie de la sierra de Sintra, llevó a residentes y comerciantes a colocar mensajes de protesta en las ventanas, puertas y balcones de sus casas y comercios el pasado año", relata la web lisboaparapessoas.pt.

Los vecinos se quedan especialmente del caos del tráfico rodado propiciado por los vehículos turísticos. “Después del mediodía empeora. Hay entre 40 y 70 vehículos de turistas estacionados en el cruce de esta calle, sin dejar pasar a nadie, y no se ve a ningún policía donde debería estar. No hay regulación y cada uno hace lo que quiere. Tengo clientes que vendieron su casa en el pueblo porque no soportaban vivir más aquí. Ya perdí muchas personas que me llaman y me dicen que tienen que irse porque no pueden estacionar” , explica al medio Paulo Pinto, dueño de una barbería en el centro de la ciudad con más de un siglo de antigüedad.

“Queremos Sintra viva y habitada. No al turismo de masas”, “¡Patrimonio Mundial sí, Parque de Atracciones no!” o “Sintra: un atasco en el paraíso” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las pancartas que la Asociación QSintra – En Defensa de un Sitio Único ha distribuido por el municipio reclamando así medidas urgentes.