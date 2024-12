El mensaje de una estadounidense al recorrer 15 países de Europa que pide huir de las multitudes de España

La escritora independiente Mehruba Chowdhury, quien ha visitado un total de quince países europeos, ha realizado una serie de consejos para aquellos que estén planeando algún viaje. Aunque admite que el continente ofrece lugares que destacan por su belleza y que suelen ser los más frecuentados, también reconoce que hay otros que, aunque son menos conocidos, merecen la pena ser visitados.

Como ejemplo principal coloca a Estonia, que a pesar de registrar tan solo 4 millones de turistas en 2023 frente a los 60 millones de Italia o los 85 millones de turistas que visitan España, se trata del "secreto mejor guardado de Europa", según la autora.

"He viajado por todo el mundo y a 15 países de Europa, pero todavía no me he encontrado con un lugar tan especial como Estonia", escribe en su artículo la estadounidense. "El país europeo ha conservado mucho de sus encantos del viejo mundo, con una arquitectura e historia que rivaliza con la de destinos europeos más populares, como Italia y España", añade la escritora.

Vista aérea del mercado navideño en el casco antiguo. Getty Images

Tallin, un destino perfecto para los amantes del arte y la historia

Uno de los principales atractivos de la capital de Estonia es su casco antiguo, el cual además de ser el epicentro cultural de Estonia es también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, se trata de un lugar ideal para los aficionados y amantes del arte y de la historia, ya que tanto la ciudad como el país cuenta con una gran cantidad de museos y galerías de arte.

Entre ellos destacan el Museo Niguliste, el cual presume de exhibir en su colección un gran fragmento de la Danza Macabra (Danza de la Muerte), una pintura de finales del siglo XV, considerada una de las más famosas e importantes de Tallin. Otro de los museos más reconocidos de aquí son el Museo Nacional de Estonia, el Museo de Arte Kadriorg y el Museo de Artes Aplicadas y Diseño de Estonia (más contemporáneo).

Un árbol de Navidad en Tallin Getty Images/500px Prime

Punto de encuentro para los aficionados a la gastronomía

Además de por su historia o por su arte, la autora estadounidense destaca su comida, "especialmente con tantos chefs que experimentan y reinventan las especialidades locales en este momento". Algunas paradas obligatorias son Olde Hansa, el cual destaca por su servicio, sus enormes porciones y su originalidad, o Rataskaevu 16, cuyo edificio data del siglo XV.

Pastel en placa, Tallin, Harju, Estonia Getty Images/500px

Otro lugar bastante reconocido en la capital es III Draakon, un lugar que te transportará hasta la Edad Media y que ofrece desde sus famosas empanadillas hasta la tradicional sopa de alce. Además, se trata de un restaurante bastante económico.

Respecto a la comida tradicional de la colorida capital de Estonia, algunos de sus productos más típicos son el leib (pan negro), el kringel (pan dulce con almendras y pasas) o los verivorst (una especie de morcilla).