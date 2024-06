Estas circunstancias alargan el periodo máximo para estar en España de turista

Por norma general la estancia máxima como turista en España es de tres meses pero hay algunas excepciones que permiten extender el período dentro del país hasta un máximo de seis meses, aunque con varias particularidades.

Estos seis meses se tendrían que repartir en tres meses cada semestre y no podrían ser seguidos. Concretamente, habría que esperar noventa días para volver a entrar en España.

Para poder extender el tiempo habitual de tres meses primero hay que justificarlo en función de si has entrado con visado a España o no. Si has entrado con visado hay que seguir el procedimiento habitual y solicitar una prórroga que quede indicada en el documento y que no supere los tres meses a lo largo de un semestre.

Si has entrado sin visado y como turista tendrás que justificar alguna circunstancia excepcional para poder prolongar la estancia. Entre ellas se incluyen situaciones "carácter humanitario, familiar o de atención sanitaria".