Estas islas paradisiacas se convierten este verano en trampas mortales para los turistas

Las islas griegas se convierten en verano en uno de los destinos predilectos de numerosos turistas, especialmente de Europa. Sin embargo, este año no está viviendo su mejor temporada debido a las altas temperaturas.

En los últimos meses, el anormal calor que ha asediado las islas ha provocado la muerte de seis turistas que hacían senderismo por algunas de las islas. "No conocemos las circunstancias particulares de cada uno de los incidentes para sacar una conclusión general", señala el escalador Miltos Zervas a la revista Anevenontas (Escalada). Sin embargo, indicó que todas las muertes se produjeron en islas donde se ha popularizado el senderismo.

"Últimamente, en muchas islas como Sifnos, Kythera, Karpathos y Creta se han desarrollado redes de senderos, no porque necesariamente haya excursionistas allí, sino para ampliar la temporada turística. Sin embargo, probablemente estemos invitando a la gente a recorrer los senderos sin informarles previamente de las dificultades que encontrarán ni advertirles que los eviten en los meses de verano", añade.

Cabe recordar que los fallecidos, un total de seis, eran mayores de 55 años que habían caminado por varios senderos del Egeo y del Jónico. La primera muerte se produjo a principios de junio, el 5, cuando apareció el cadáver de un turista holandés en Rétino, Creta. El 6 de junio, falleció una turista francesa, también en Creta. Solo tres días después, el 9 de junio, y tras varios días de búsqueda, se encontró el cuerpo del presentador de la BBC Michael Mosley, en la isla de Symi, de apenas 2.000 habitantes. El día 11 también apareció muerto un ciudadano estadounidense en una playa de la isla de Mathraki, cerca de Corfú.

Aunque el calor se prevé como la principal causa, también se han denunciado el estado de los senderos y caminos y la poca accesibilidad de ciertas zonas. "Me gustaría contar con más cámaras de seguridad y mejores sistemas de iluminación en estos caminos. Si hay una lección que aprender de esta tragedia, es que es necesario cuidar mejor estos senderos para que la gente no se pierda", dijo a los medios locales Elefzerios Papakalodukas, alcalde de Symi.

"Los lugareños no salen a ningún lado a mitad del día. Entre las 14 y las 17 horas no hay un alma fuera", recuerda Zervas, quien recuerda que un visitante puede no estar acostumbrado y no tomar medidas preventivas: "Cualquiera puede tropezar muy fácilmente".

"Como no podemos esperar que nuestros visitantes sean excursionistas conscientes, debemos adquirir una estrategia de comunicación. Tengamos, por ejemplo, puntos de información en todas las islas, para cualquier actividad", añade.

Según declaró a la mencionada revista de escalada el guía de montaña y miembro del Comité de Senderos del Egeo Norte de Kathimerini, Lefteris Trikiriotis, "la responsabilidad es tanto del visitante como del destino".

Para Trikiriotis, el turismo de "sol y playa" perjudica en este sentido porque el turista no diferencia lo que es andar por la playa de hacer una actividad al aire libre. "Las islas, sin embargo, son montañas. Puede que no tengan altitud, pero nosotros tenemos un terreno difícil y en verano tenemos condiciones climáticas que provocan un cansancio excesivo. Quien inicia una actividad con información incompleta ha cometido el primer gran error", añade.