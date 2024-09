Este es el pueblo de Huelva que si visitas con tu pareja os acabaréis casando según la tradición

Andalucía es una tierra de infinitos tesoros, donde cada rincón guarda historias, leyendas y paisajes que parecen sacados de un cuento. Aunque muchos de sus pueblos y ciudades más conocidos atraen a miles de visitantes cada año, existen otros lugares menos explorados cargados de encanto y tradicionales centenarias que esperan a ser descubiertos. Enclaves que ofrecen experiencias únicas que van más allá de lo turístico.

Es el caso de Alájar, un pequeño pueblo de la provincia de Huelva que esconde una fascinante leyenda en torno al amor y el destino de quienes lo visitan. Según la creencia popular, las parejas que visitan este rincón andaluz y cruzan de la mano el emblemático “Arco de los novios” terminarán casándose con el paso del tiempo. Este no es más que un antiguo arco de estilo almohadillada renacentista que daba acceso a unos antiguos jardines.

Se trata de uno de los lugares más icónicos de todo Alájar y se encuentra en las inmediaciones de la ermita de la Reina de los Ángeles, en la Peña de Arias Montaño. Cuenta con una inscripción que dice así: "Si quieres que tu dolor se torne en alegría, no pasarás pecador sin alabar a María". Está formado por dos semi columnas que sujetan un arco, a las que acompañan las mochetas de derrame y unos arranques de muro a modo de contrafuertes.

Paisaje e historia entrelazados

No son pocos los que, atraídos por la magia y el misterio de esta tradición, han decidido ponerla a prueba. No obstante, este no es el único sitio emblemático que alberga este municipio de Huelva. Alájar también destaca por tener un casco antiguo que fue declarado conjunto Histórico-Artístico en 1982. Perteneciente a la época árabe, este espacio está compuesto de calles estrechas y laberínticas, además de casas serranas encaladas y con techos a dos aguas.

Este bello pueblo, que apenas llega a 800 habitantes, está rodeando de encinares, castaños y olivos, convirtiéndose en un paraíso natural que invita a desconectar del bullicio y a perderse por sus calles empedradas. Por ello es recomendable visitar este lugar en fechas otoñales y pasear por este pueblo para sumergirse en la esencia más pura de la Andalucía rural, donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo.

La Peña de Arias Montaño es uno de los lugares más emblemáticos de Alájar y de toda la Sierra de Aracena. Un imponente peñasco rocoso que ofrece unas vistas panorámicas espectaculares del entorno, convirtiéndose en un mirador natural privilegiado. Se trata de un lugar de espiritualidad y tradición, donde el paisaje y la historia se entrelazan para ofrecer una experiencia enriquecedora.

Tal es su belleza que esta peña fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), además de ser un lugar de especial importancia como santuario religioso y centro de peregrinación, gracias a su ubicación estratégica frente a la ermita de la Reina de los Ángeles. Además, los visitantes pueden disfrutar del mirador y explorar los alrededores, donde se encuentran varias rutas de senderismo que permiten adentrarse en la sierra y descubrir la riqueza natural de la zona.