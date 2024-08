Galicia se lleva el galardón de la tranquilidad de la prensa británica con estas dos playas

Ribeira do Carro

Con los termómetros rozando los máximos y varios días de vacaciones a punto de llegar, son muchos los que aprovechan para irse a pasar un tiempo fuera de casa. Los hay que se decantan por lugares de interior y prefieren ir a visitar ciudades o a conocer pueblos sin playa. Pero la costa también tiene su encanto.

Las playas españolas, además, han protagonizado más de un titular en la prensa extranjera. Y, en muchas ocasiones, tiene que ver con las vistas que estas albergan. Así ha pasado en The Guardian, donde son habituales las referencias las playas de España.

Hace unos años elaboraron un reportaje en el que recogían "10 de las mejores playas tranquilas y de fácil acceso de España". Entre todas ellas, había dos de la costa gallega: Fábregas y Ribeira do Carro. De ellas, además, no sólo destacan la paz de la que se puede disfrutar, también el encanto de las mismas.

Ambos arenales se encuentran muy próximos entre sí y, a su vez, aislados del resto de la costa gallega. Localizados en el municipio de Ortigueira, La Coruña, no presentan un acceso estrictamente sencillo, pero sí unas vistas que destacan en el periódico británico.

Es precisamente por ello que se construyó el mirador Pena Furada, desde el que se puede ser testigo de estas envidiables vistas dignas de postal. Desde este, se pueden ver "las rocas volcánicas" que se dibujan en el paisaje "que parecen sombreros de bruja", según The Guardian.

El nivel de ocupación de Ribeira do Carro, recoge el portal especializado en la búsqueda de lugares en la costa Mil Playas, es "bajo, con no más del 30% ocupada en temporada alta". La razón que recoge desde la web especializada para que no acuda hasta ella mucha gente radica en el ya mencionado difícil acceso.