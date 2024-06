Lo más parecido al Caribe en España: la escondida playa con el agua más turquesa

El verano ya está a la vuelta de la esquina. Y con él, llega la planificación de viajes y escapadas. Muchos tendrán la vista puesta en unas vacaciones de interior, pero también los hay que se decantan por la playa. Bien sea por un baño en el mar, el tacto de la arena o un simple cambio de aires.

Para lograr ese cambio de aires no hace falta, al menos no siempre, irse demasiado lejos. Alejarse de la rutina y encontrar unas vistas que resulten bonitas no supone tener que desplazarse hasta el Caribe. En la misma península hay calas y playas que nada tienen que envidiar a las de Centroamérica.

Así pasa con cala Jovera. Localizada en Tarragona, esta playa virgen ofrece unas espectaculares vistas, en parte, por el turquesa de sus aguas. Tiene una longitud de unos 90 metros y 20, a lo ancho.

Se encuentra rodeada de de multitud de plantas autóctonas. y, según recoge Mujer Hoy, esta cala cuenta con el galardón de Playas Vírgenes del litoral de Tarragona. El motivo no es otro que el respeto que tiene con los diversos elementos naturales que al componen.

Ahora bien. La arena dorada, la multitud de plantas oriundas y el resto de factores naturales que le dan un toque no son lo único digno de admirar en cala Jovera.

También cuenta con un castillo cuya infraestructura, en momentos de marea más alta, parece estar erigido sobre el propio mar. Es el castillo de Tamarit, que data del siglo X, según el ya citado medio.