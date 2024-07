Los trucazos para ahorrarte un dineral en tu próxima visita a un parque temático en España

¿Cuántas veces te han planteado pasar unos días en un parque temático, con o sin niños, y lo has descartado al hacer números? Lo cierto es que los precios no son nada asequibles. Para muchísima gente es un auténtico lujo poder ir a uno, y ni qué decir si se quiere ir en familia. Hay algunos trucos que recomiendan diversas páginas web con los que no te van a salir gratis, pero quizás consigas ahorrarte bastante si te animas a ir.

El primero es el de toda la vida, que ya hacemos con todos los viajes: sacar las entradas con muchos meses de antelación. ¿El problema? Como en muchos vuelos, te arriesgas a que, si te surge algo a última hora y tienes que cancelar el viaje, no te devuelvan el dinero. Además, no dudes en comprar las entradas por Internet porque siempre hay ofertas periódicamente en parques españoles, como Warner, PortAventura, Puy du Fou, o en los de otros países de Europa y Estados Unidos, como Disneyland Paris, Europa Park, Disney y Universal.

Otro lugar común que se aplica en los viajes, y que es importante en el caso de los parques temáticos, por doble razón, además, es el tema de la temporada. El consejo de los asiduos a este tipo de actividades es que siempre vayas en temporada baja. Porque una de las grandes pesadillas de ir con el parque a tope de gente son las larguísimas colas, de horas de duración, sin exagerar. Por eso es doblemente recomendable que te abrigues un poco más y te escapes en un mes que no sea típico de vacaciones. Lo disfrutarás el doble.

Si tu idea es recorrer varios de estos parques en el próximo año, una buena opción es cogerte un pase anual. Especialmente cuando se va con niños y es una actividad que se puede repetir varias veces porque te pillan varios parques en tu ciudad o no muy lejos de donde vives, infórmate bien de los pases anuales. Algunos valen para varios parques y, si va el titular del pase, incluyen varias personas más gratis. Ocurre en el caso, por ejemplo, del Zoo, el Parque de Atracciones o la Warner, todos en Madrid.

Además, algunos parques sin aparente relación tienen acuerdos con otros (como Isla Mágica con Warner) para hacerte descuentos de hasta la mitad del precio si tienes el pase anual de uno de ellos.

Otro truco que empieza a extenderse entre los hoteles cercanos a los parques es asociarse con ellos. De esta forma, aunque no te alojes en un hotel temático del propio parque, como lo de Disneyland París, porque no te da el presupuesto, puedes encontrar en el entorno cercano algunos alojamientos que tienen acuerdos con ellos con los que te hacen descuentos. Esta costumbre se está extendiendo a los parques de otros países, también en España, así que busca antes todas las alternativas de hoteles socios en las webs de los parques.

Y ya si quieres asegurarte un viaje perfecto, lo ideal es ir con los llamados fast pass (pases rápidos), precisamente por el problema que comentábamos con las colas para entrar en las atracciones de estos parques. Suelen ser carísimos y aquí viene el truco: madruga. Estos parques suelen abrir pronto y las personas que se alojan en los hoteles temáticos se recrean en largos desayunos y entretenimientos allí antes de ir al parque por la mañana. Las dos primeras horas son puro oro. No harás casi cola y podrás montarte en muchas más atracciones que si esperas más tarde. Ya te sentarás a disfrutar del ambiente y a reírte de los de las colas a mediodía tomándote un perrito caliente con patatas.