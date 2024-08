Rescatan del pasado el momento en el que España estuvo a un paso de quedarse con Eurodisney

España casi se queda con Eurodisney en 1985. España y Francia compitieron por quedarse con la sede de la Disneylandia europea. El pulso entre los dos países duró todo ese año. Si se conseguía, podía haber supuesto para España la mayor económica extranjera jamás realizada en nuestro país.

Por aquel entonces una zona del Levante soñó con miles de empleos y numerosos ingreso. La propuesta era hacerse con Eurodisney afectó sobre todo a cuatro pueblos. Santa Pola y Pego, situados en Alicante; Cabanes, en Castellón y el pueblo pesquero de Ametlla de Mar, al sur de Tarragona, que parecía que era que más opciones tenía.

Finalmente, Disney optó por Francia. Y el entonces alcalde del pueblo candidato de Tarragona, Pedro Margalef, aseguró que desde la compañía les informaron de que era bastante probable que lo situaran en esta localidad. “Por eso tuvimos esa ilusión, fue un poco en cuento de la lechera”, recordaba tiempo después el ex alcalde.

Hasta finales de 1985, la compañía estadounidense no se decidió. Y entonces llegó el jarro de agua fría. España perdió pero se quedó el gusanillo de montar en la zona un parque temático. Así, pocos años después, al sur de Tarragona empezó a construirse PortAventura.

La experiencia durante estos años ha llevado a comprobar que los parques temáticos de este tipo no tienen el mismo éxito en Europa que en Estados Unidos, ya que el propio Eurodisney de París no ha tenido el éxito esperado inicialmente y ha pasado momentos complicados. Nos parecen caros y no concebimos el pasar una semana metidos en un parque temático, como hacen muchos estadounidenses. Y las colas nos pesan muchísimo.

En España contamos con Terra Mítica (en Benidorm, Alicante), Isla Mágica (en Sevilla) o el Parque Warner, en Madrid han estado mucho tiempo en números rojos. A PortAventura le ha ido algo mejor, pero también ha pasados sus apuros.